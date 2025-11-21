¿Sporting Cristal deja el Alberto Gallardo? Conoce el estadio en el que serán locales para 2026

Sporting Cristal es otro de los equipos grandes del fútbol peruano que busca destacar en la próxima temporada de la Liga 1. Se ha revelado que existe la posibilidad de que el equipo cervecero deje el Estadio Alberto Gallardo y utilice otro recinto como su sede local en el 2026. Todos los detalles están disponibles en esta nota.

¿Sporting Cristal dejará de usar el Estadio Alberto Gallardo?: estas son las razones

Diego Rebagliati utilizó su programa "Los R3ba" para revelar que existe una posibilidad muy clara de que Cristal juegue sus partidos de local en el Estadio Nacional de Lima en lugar del Alberto Gallardo.

Aunque el periodista deportivo dejó en claro que esto no sería radical, ya que solo sería para algunos partidos, pero sí tendrá más oportunidades que el habitual recinto que se ubica en San Martín de Porres.

"Es posible que Cristal juegue sus partidos como local el próximo año más en el Nacional que en el Gallardo. Necesitan equilibrar el diferencial de taquilla con Universitario y Alianza", afirmó.

Para Rebagliati, el hecho de cambiar de sede es para generar más ganancias desde la compra de entradas y de esa forma igualar a los constantes equipos que sí llenan sus estadios, como es el caso de Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Es importante mencionar que el Estadio Alberto Gallardo es propiedad del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y de la Municipalidad de San Martín de Porres, y Sporting Cristal es uno de los equipos que tiene el derecho de disputar sus partidos de la Liga 1 en este recinto.

Ahora, si los dirigidos por Paulo Autuori deciden abandonar el Gallardo y trasladarse al Estadio Nacional de Lima, pasarían de albergar 11,600 espectadores a 43,086 personas, lo que representaría una gran diferencia.

De esta forma, Sporting Cristal tendría el segundo estadio deportivo que alberga más hinchas, detrás de Universitario de Deportes con el Estadio Nacional y por delante del Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima.