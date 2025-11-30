Ex Peñarol confirmó que tiene todo listo para firmar con Universitario: "Acuerdo..."

Universitario de Deportes finalizó su participación en esta temporada luego de consagrase como el tricampeón nacional. El cuadro crema ahora busca seguir haciendo historia y lograr el 'tetra' de la Liga 1. Por ello, tienen la obligación de armar un plantel sumamente competitivo en todas sus líneas. En medio del mercado de pases, un ex Peñarol reveló que tiene todo encaminado para firmar con los cremas.

Ex Peñarol confirmó que tiene todo listo para firmar con Universitario

Después de culminar los entrenamientos, el plantel de Universitario inició sus vacaciones. Mientras tanto, la directiva trabaja para concretar la continuidad de una de las piezas más valiosas: el DT Jorge Fossati. El técnico uruguayo, con un pasado destacado en Peñarol, aún no tiene definida su permanencia y se encuentra en reuniones con la administración para asegurar su presencia en el banquillo crema.

En ese contexto, durante su arribo al Aeropuerto Jorge Chávez para iniciar sus vacaciones, Fossati fue interceptado por las cámaras de 'Entre Bolas', donde le consultaron sobre su futuro al mando del equipo. El 'Nonno' dejó claro su deseo de continuar y reveló que está cerca de llegar a un acuerdo para renovar su vínculo con el club.

Video: Entre Bolas

"La campaña ha sido maravillosa. Sobre lo demás, cuando hay ganas de un lado y otro, se llega a un acuerdo. Sí (sobre renovar), solo faltan detalles, nada más", expresó el entrenador antes de abandonar el país.

De esta manera, solo restan detalles para definir la permanencia del uruguayo, quien se ha convertido en una de las piezas fundamentales del equipo, siendo clave en cada logro y hazaña del conjunto merengue.

Jorge Fossati tuvo un paso como entrenador en Peñarol

Jorge Fossati es uno de los técnicos más prestigiosos del fútbol sudamericano, habiendo dirigido a grandes equipos a lo largo de su carrera. Entre sus primeras experiencias se encuentra su paso por Peñarol.

El estratega tomó las riendas del 'Carbonero' en 1996 y se coronó campeón nacional, aunque dejó el equipo al año siguiente. Posteriormente, en 2014, Fossati regresó al cuadro uruguayo para sumar una segunda etapa en el club de su país.