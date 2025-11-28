0
Perú ganó 3-1 a Chile en la Liga de Naciones Femenina

Fossati dio rotundo calificativo a Abel Hernández tras posible fichaje a Universitario: "Un..."

El mercado de fichajes se abre y Universitario busca a su delantero. Uno de los nombres más sonados es el de Abel Hernández, por lo que Jorge Fossati decidió hablar y expresar un fuerte comentario sobre el uruguayo.

Luis Blancas
El mercado de fichajes en el fútbol peruano está en su mayor apogeo, por lo que las posibles llegadas y salidas de Universitario de Deportes están al rojo vivo. Uno de los nombres que más suena en el cuadro de Ate es el del delantero Abel Hernández. Es por eso que Jorge Fossati fue consultado y dio un fuerte calificativo sobre el uruguayo.

Jorge Fossati reveló si la llegada de Diego Romero implica la salida de Sebastián Britos de Universitario

PUEDES VER: Fossati rompió el silencio y reveló si la llegada de Romero implica la salida de Britos: "Es..."

Jorge Fossati dio detalles sobre el posible fichaje de Abel Hernández a Universitario

En una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), Fossati fue consultado sobre varios temas relacionados con Universitario y también sobre posibles fichajes, entre ellos, Abel Hernández.

Entrevistado por la periodista Andrea Closa, al técnico merengue le preguntaron por el delantero uruguayo que viene siendo goleador en el fútbol charrúa y cómo ve esa posibilidad de verlo vestir de crema en el 2026.

Video: RPP

"No, yo nunca hablé de jugadores que no están aquí. Ayer alguien me preguntaba qué le parece Abel Hernández, un gran jugador. No niego sus cualidades. Ahora, decir que yo lo recomendé, no creo. Me han llegado bastantes nombres y yo se los paso a Álvaro. Cualquier empresario que me llame, le paso el número de Álvaro", afirmó.

Para Jorge Fossati, Abel Hernández es un gran futbolista, pero que quede claro que no está acostumbrado a hablar de jugadores que todavía no pertenecen al club.

Además, dejó en claro que no recomendó el fichaje del delantero uruguayo que actualmente juega en Liverpool de la Primera División de Uruguay.

Por último, dejo en claro que cada vez que un representante lo llama para ofrecerle a un futbolista, lo primero que hace es pasarle el contacto de Álvaro Barco, quien se encarga de ver las llegadas y salidas de la escuadra de Universitario.

