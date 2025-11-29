0
Britos rompió su silencio y habló de su futuro tras anunciarse su salida de la 'U': "Voy a..."

Sebastián Britos, arquero uruguayo se pronunció firmemente luego de dejar Universitario de Deportes. El futbolista recordó el tricampeonato y se refirió a su futuro.

Solange Banchon
Sebastián Britos se pronunció tras confirmarse su salida de Universitario de Deportes
El último viernes, Universitario de Deportes hizo oficial la salida del arquero Sebastián Britos luego de la obtención del tricampeonato nacional. El uruguayo se despide a lo grande de Ate, y luego del anuncio del club, decidió romper su silencio con un categórico mensaje.

Sebastián Britos se pronunció tras su salida de Universitario

El golero charrúa no dejó pasar la oportunidad de hacer una autocrítica respecto a su labor con el equipo. Asimismo, agradeció por todas las enseñanzas que tuvo en la institución. Britos se va del elenco estudiantil siendo titular y pieza clave en el 'Tri'.

Sebastián Britos

Sebastián Britos dejó Universitario tras 2 temporadas/Foto: LÍBERO

"Un año hermoso a pesar que tuve que sobreponerme a situaciones algo negativas, fue sumamente positivo porque sortear obstáculos, es lo que te digo te deja aprendizaje, experiencia y lo coronamos de la mejor manera", sostuvo desde el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Además, el guardameta de 37 años resaltó sus números defendiendo la portería merengue desde su llegada a Ate, y todos sus logros a lo largo de la temporada.

"De mi parte tranquilo porque dejé todo y los números lo avalan, gané los 4 torneos que disputé, los 2 nacionales no perdí un clásico, me voy tranquilo. En el equipo más grande del país, con la presión y la obligación que tenemos cada fin de semana y el haber conseguido lo que conseguí, me parece que demasiado", añadió.

Finalmente, Sebastián Britos fue consultado respecto a su futuro para la próxima temporada e indicó que por ahora no tiene nada definido. "¿Hay ofertas? Ni idea, recién me acabo de enterar hoy que no sigo en el club. Voy a descansar ahora", sentenció.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

