Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por Final de la MLS Cup 2025: fecha, día, hora y canal

Con Lionel Messi y Thomas Müller como protagonistas, Inter Miami recibe a Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025. Presencia peruana con Kenji Cabrera.

Diego Medina
Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Vancouver Whitecaps de Thomas Müller y Kenji Cabrera.
Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Vancouver Whitecaps de Thomas Müller y Kenji Cabrera. | Foto: MLS
Momento de un partidazo de alto nivel entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por la gran final de la MLS Cup 2025. Figuras internacionales como Lionel Messi y Thomas Müller se verán cara a cara en busca de alzar por primera vez en su historia este trofeo. Habrá presencia peruana con Kenji Cabrera quien es pieza fundamental en el plantel.

¿Cuándo juega Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por Final MLS Cup 2025?

Este partido, que se jugará a duelo único en el Chase Stadium, entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre. El equipo de Lionel Messi llega a esta llave tras ser campeón de la Conferencia Este, mientras que el de Thomas Müller y Kenji Cabrera por alzar el trofeo de la Conferencia Oeste.

¿A qué hora juega Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

Este duelo entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps inicia a partir de las 14:30 hora peruana y ET (11:30 horas PT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 13:30 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas
  • Venezuela, Bolivia: 15:30 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:30 horas
  • España: 20:30 horas
Inter Miami vs Vancouver Whitecaps

Lionel Messi ante Thomas Müller y Kenji Cabrera por la MLS Cup 2025.

¿Dónde ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

La transmisión de la final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps se llevará a cabo por la señal exclusiva norteamericana de MLS Season Pass, el cual se puede sintonizar mediante Apple TV.

Canales de transmisión para ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps

Estas son las señales oficiales que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO la final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps: Lionel Messi vs Thomas Müller.

  • MLS Season Pass, Apple TV
  • USA: FOX, FOX Deportes
  • Canada: TSN, RDS

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

