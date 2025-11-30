- Hoy:
- Partidos de hoy
- Girona vs Real Madrid
- The Strongest vs Bolívar
- Nacional vs Peñarol
- Cruz Azul vs Chivas
- A. Tembetary vs Cerro Porteño
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por Final de la MLS Cup 2025: fecha, día, hora y canal
Con Lionel Messi y Thomas Müller como protagonistas, Inter Miami recibe a Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025. Presencia peruana con Kenji Cabrera.
Momento de un partidazo de alto nivel entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por la gran final de la MLS Cup 2025. Figuras internacionales como Lionel Messi y Thomas Müller se verán cara a cara en busca de alzar por primera vez en su historia este trofeo. Habrá presencia peruana con Kenji Cabrera quien es pieza fundamental en el plantel.
PUEDES VER: Lionel Messi impactó tras revelar si volverá a Barcelona tras su paso por Inter Miami: "Es…"
¿Cuándo juega Inter Miami vs Vancouver Whitecaps por Final MLS Cup 2025?
Este partido, que se jugará a duelo único en el Chase Stadium, entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre. El equipo de Lionel Messi llega a esta llave tras ser campeón de la Conferencia Este, mientras que el de Thomas Müller y Kenji Cabrera por alzar el trofeo de la Conferencia Oeste.
¿A qué hora juega Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?
Este duelo entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps inicia a partir de las 14:30 hora peruana y ET (11:30 horas PT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 13:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas
- Venezuela, Bolivia: 15:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:30 horas
- España: 20:30 horas
Lionel Messi ante Thomas Müller y Kenji Cabrera por la MLS Cup 2025.
¿Dónde ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?
La transmisión de la final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps se llevará a cabo por la señal exclusiva norteamericana de MLS Season Pass, el cual se puede sintonizar mediante Apple TV.
Canales de transmisión para ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps
Estas son las señales oficiales que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO la final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps: Lionel Messi vs Thomas Müller.
- MLS Season Pass, Apple TV
- USA: FOX, FOX Deportes
- Canada: TSN, RDS
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90