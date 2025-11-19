0

Lionel Messi impactó tras revelar si volverá a Barcelona tras su paso por Inter Miami: "Es..."

Se encienden las alarmas en Barcelona luego de que Lionel Messi sorprendiera con sus declaraciones sobre un posible regreso al club de sus amores para la siguiente temporada.

Luis Blancas
¿Lionel Messi volverá a Barcelona? Su esperanzadora respuesta
¿Lionel Messi volverá a Barcelona? Su esperanzadora respuesta | Composición: Líbero
COMPARTIR

Lionel Messi sorprendió a todos al visitar el Camp Nou de forma inesperada, dejando abierta la esperanza en los aficionados del Barcelona de verlo una vez más vistiendo los colores azulgranas. Por ello, un medio importante le consultó si tiene pensado regresar al club, y su respuesta fue reveladora.

Liga de Naciones reemplazaría a las Eliminatorias.

PUEDES VER: Liga de Naciones: el novedoso formato que busca reemplazar las Eliminatorias Sudamericanas

¿Lionel Messi volverá a Barcelona? Su reveladora respuesta que emociona a los hinchas

En medio de la obtención de un gran premio por parte del diario Sport de España, Messi fue consultado sobre si retornará a Barcelona para una despedida adecuada con el club.

Lionel, quien contestó de forma rotunda a esta pregunta, aceptando que sí volverá, pero como una hincha más, dejando en claro que no tiene la intención de regresar como jugador del Barcelona.

Video: Sports

“Por supuesto que volveré. Estaré presente en el estadio como un aficionado más, siguiendo al equipo y al club, y siendo un hincha más. Por ahora, probablemente me quede aquí (en Miami) unos años más, pero volveremos a Barcelona porque, como siempre he dicho, es mi lugar y mi hogar. La echamos mucho de menos, así que volveremos", afirmó.

Lionel Messi agregó que es una realidad, aunque cuesta aceptar, que se quedará en Inter Miami para las siguientes temporadas, pero que no duda en retornar al club de sus amores cuando juegue un duelo importante en España o por Champions League.

Es importante mencionar que todas estas declaraciones ocurrieron cuando Messi se encontraba en Estados Unidos recibiendo el premio como el jugador más querido en la historia del Barcelona, elegido por los mismos hinchas en el diario Sports.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Bolivia no clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026: posibles rivales y fechas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano