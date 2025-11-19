- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Atlético Grau
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Lionel Messi impactó tras revelar si volverá a Barcelona tras su paso por Inter Miami: "Es..."
Se encienden las alarmas en Barcelona luego de que Lionel Messi sorprendiera con sus declaraciones sobre un posible regreso al club de sus amores para la siguiente temporada.
Lionel Messi sorprendió a todos al visitar el Camp Nou de forma inesperada, dejando abierta la esperanza en los aficionados del Barcelona de verlo una vez más vistiendo los colores azulgranas. Por ello, un medio importante le consultó si tiene pensado regresar al club, y su respuesta fue reveladora.
PUEDES VER: Liga de Naciones: el novedoso formato que busca reemplazar las Eliminatorias Sudamericanas
¿Lionel Messi volverá a Barcelona? Su reveladora respuesta que emociona a los hinchas
En medio de la obtención de un gran premio por parte del diario Sport de España, Messi fue consultado sobre si retornará a Barcelona para una despedida adecuada con el club.
Lionel, quien contestó de forma rotunda a esta pregunta, aceptando que sí volverá, pero como una hincha más, dejando en claro que no tiene la intención de regresar como jugador del Barcelona.
Video: Sports
“Por supuesto que volveré. Estaré presente en el estadio como un aficionado más, siguiendo al equipo y al club, y siendo un hincha más. Por ahora, probablemente me quede aquí (en Miami) unos años más, pero volveremos a Barcelona porque, como siempre he dicho, es mi lugar y mi hogar. La echamos mucho de menos, así que volveremos", afirmó.
Lionel Messi agregó que es una realidad, aunque cuesta aceptar, que se quedará en Inter Miami para las siguientes temporadas, pero que no duda en retornar al club de sus amores cuando juegue un duelo importante en España o por Champions League.
Es importante mencionar que todas estas declaraciones ocurrieron cuando Messi se encontraba en Estados Unidos recibiendo el premio como el jugador más querido en la historia del Barcelona, elegido por los mismos hinchas en el diario Sports.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90