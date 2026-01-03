Cristian Palacios, ex Sporting Cristal, remece el mercado y jugará en importante club: "Negociaciones"

Uno de los jugadores que tuvo su paso por Sporting Cristal fue Cristian Palacios. El atacante uruguayo llegó en el 2019 a tienda celeste con el objetivo ser un referente de área en la institución 'bajopontina', pero luego siguió su carrera en distintos clubes de Chile. Justamente, ahora es noticia en dicho país por revelarse su futuro para la temporada 2026.

Cristian Palacios, ex Sporting Cristal, definió su futuro para el 2026

Según pudo informar "La Tercera" de Chile, se conoció que Cristian Palacios tenía todo avanzado para ser nuevo futbolista de Universidad de Concepción. Sin embargo, no se llegó a buenos términos económicos, por lo que el popular 'Chorri' se mantendrá en Everton de Viña del Mar para afrontar la Primera División del fútbol sureño.

Cristian Palacios se queda en Everton de Chile.

Cuando las negociaciones estaban avanzadas entre clubes y el mismo futbolista, el cuadro recién ascendido a Primera División, como U de Concepción, informó que el monto a pagar iba a ser por debajo de lo que recibía en Everton. Eso no agradó a ninguna de las partes, por lo que no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, no se descarta que haya una nueva propuesta para resolver las incomodidades.

"El futbolista uruguayo seguirá ligado al club de la Quinta Región, pese a las negociaciones que sostuvierno entre ambos clubes. Todo se explica por no poder llegar a un acuerdo económico entre las partes. En el conjunto ruletero Palacios tiene un salario de 20 mil dólares y la UdeC solo ofreció pagar menos de la mitad de ese monto, por lo que los Oro y Cielo optaron por frenar la salida del Chorri", informó el medio "La Tercera".

La Tercera de Chile confirma que Cristian Palacios se queda en Everton.

¿En qué clubes jugó Cristian Palacios?

Peñarol

Central Español

Atlético Tucumán

Tanque Sisley

CD Olmedo

Juventud

Temperley

Waderers

Puebla

Sporting Cristal

Unión Española

U de Chile

Everton

Valor de mercado de Cristian Palacios

Según el portal "Transfermarkt", Cristian Palacios tiene un valor de mercado de 100 mil euros a sus 35 años de edad. Su mejor rendimiento fue con camiseta de Sporting Cristal, en el que llegó a registrar una cifra de 1.25 millones de euros.