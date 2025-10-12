Futbolista británico dio firme calificativo al rendimiento de Kenji Cabrera: "Es..."

Uno de los futbolistas que jugó para la selección peruana ante Chile en la reciente fecha FIFA es Kenji Cabrera, atacante del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer. En ese sentido, un jugador británico sorprendió al calificar el rendimiento deportivo que viene teniendo el ex Melgar de Arequipa.

Se trata de Sebastián Berhalter, volante nacionalizado estadounidense que juega en el mismo club de nuestro compatriota y fue consultado por su desempeño estos meses en la escuadra de la MLS. El mediocampista únicamente se deshizo en halagos sobre el seleccionado nacional e impresionó a muchos.

"Es genial, un gran jugador. Gran persona, lo necesitamos. Tiene calidad y puede cambiar partido. Contra Kansas marcó. Es muy bueno y ayudará mucho", precisó el nacido en Reino Unido, destacando así el buen rendimiento que viene teniendo Kenji Cabrera en el Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer.

¿Cuál es el valor de Kenji Cabrera?

Según la última actualización del mercado de transferencias, Kenji Cabrera tiene un valor de 1.60 millones de euros y es la cotización más elevada que ha alcanzado el futbolista de la selección peruana a lo largo de su carrera profesional y lo obtuvo gracias a sus enormes actuaciones en el Vancouver Whitecaps.

Recordemos que el delantero de la Bicolor ha jugado la mayor parte de su carrera en Melgar de Arequipa, donde por sus buenas actuaciones despertó el interés de muchos clubes, entre ellos el cuadro de la MLS en el cual también se encuentra la leyenda alemana Thomas Müller.