El reciente partido de la selección peruana ante su similar de Chile por amistoso internacional generó diversas reacciones tras la derrota por 2-1. Una nueva etapa que inició con Manuel Barreto como entrenador interino y que tendrá un nuevo examen en noviembre. En ese contexto, un referente de la Blanquirroja se pronunció.

PUEDES VER: La sorpresiva publicación de Guillermo Viscarra tras dejar Alianza Lima en pleno Clausura

Este importante jugador de la Bicolor no dudó en aclarar el panorama que tiene en el combinado nacional, luego de ver los nuevos talentos que demostraron tener mucha ilusión por lograr los objetivos en el futuro y volver a una nueva Copa del Mundo, además de la siguiente edición de la Copa América.

Referente de la selección peruana sorprende con mensaje

“Yo estoy muy tranquilo, si estoy o no estoy, como lo he dicho muchas veces, del lugar que me toque estar voy a estar muy feliz, lo que importa es la selección, esté quien esté“, dijo Carlos Zambrano al ser consultado por ‘Fútbol en América’ sobre la expectativa que le genera ser convocado nuevamente.

(Video: Fútbol en América)

De esta manera, el zaguero de Alianza Lima dejó clara su postura sobre su continuidad en la Blanquirroja donde es uno de los elementos importantes para el esquema de juego, con amplia experiencia en diversas competiciones. Sobre la derrota por 2-1 ante Chile, el ‘Káiser’ dejó un contundente mensaje.

“Fuera del resultado creo que fue un buen partido. vamos por buen camino, así que lo importante es que todos se sumen, apoyen y no critiquen mucho a la selección, que es un nuevo proceso y tenemos que estar todos juntos ahí”, afirmó.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana en 2025?

Tras la derrota ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, la selección peruana volverá a enfrentar a la 'Roja' en partido amistoso y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.