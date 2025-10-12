La sorpresiva publicación de Guillermo Viscarra tras dejar Alianza Lima en pleno Clausura

El Torneo Clausura 2025 entró en su recta final y diversos equipos como Alianza Lima buscan sumar todos los puntos posibles hasta la última fecha. En medio del receso que hubo por la fecha FIFA, en el que la selección peruana afrontó un amistoso ante Chile, una noticia captó la atención de los hinchas blanquiazules, la cual tiene que ver con Guillermo Viscarra.

El popular ‘Billy’ llegó a La Victoria a finales del 2024 para reforzar el plantel pensando en realizar una gran campaña a nivel internacional y lograr el título nacional de la Liga 1. Con sus buenas actuaciones en más de una ocasión, entró en la órbita de clubes del extranjero para ser parte de sus filas.

Guillermo Viscarra captó la atención de los hinchas en redes sociales

Resulta que el portero de Alianza Lima fue convocado a la selección boliviana para los partidos amistosos que forman parte de su preparación pensando en el repechaje al Mundial 2026. Precisamente, el próximo compromiso será ante Rusia en el estadio VTB Arena, de Moscú.

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, Guillermo Viscarra compartió una llamativa imagen de la ciudad donde afrontarán un nuevo examen. Cabe mencionar que luego de terminar los amistosos, ‘Billy’ regresará al Perú para unirse a las órdenes del entrenador Néstor Gorosito.

La publicación de Guillermo Viscarra en su cuenta de Instagram

El cuadro ‘íntimo’ necesita sumar todos los puntos posibles en lo que resta del Torneo Clausura, por lo que necesita usar a sus mejores hombres, entre ellos, ‘Billy’.

Guillermo Viscarra: clubes en su carrera

Vitória (Brasil)

Bolívar (Bolivia)

Oriente Petrolero (Bolivia)

Hapoel Ra'anana AFC (Israel)

The Strongest (Bolivia)

Alianza Lima (Perú)

Guillermo Viscarra: valor en el mercado

Según la información del portal internacional Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el guardameta Guillermo Viscarra tiene un valor en el mercado actual de 375 mil €.