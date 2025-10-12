0
Acumulado y tabla del Clausura tras empate de Cusco FC

Joao Grimaldo responde con rotundo mensaje si volverá a la selección peruana: "Mientras..."

El delantero de la selección peruana, Joao Grimaldo se pronunció tras la derrota ante Chile por amistoso internacional con categórico comentario.

Erickson Acuña
Joao Grimaldo y su contundente respuesta sobre la selección peruana.
La selección peruana perdió en la última jugada del amistoso ante Chile que se disputó en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, generando diversas reacciones en los hinchas. Días después de este compromiso, Joao Grimaldo se pronunció ante los medios de comunicación que lo abordaron en el aeropuerto Jorge Chávez.

El atacante nacional partió rumbo a Letonia para reintegrarse a su club Riga F. C., pero antes de abordar su vuelo respondió a diversas preguntas de la prensa que lo esperaban. El exdelantero de Sporting Cristal se refirió al proceso que atraviesa la Blanquirroja con Manuel Barreto a la cabeza. 

¿Qué dijo Joao Grimaldo sobre la selección peruana tras amistoso con Chile?

“Es un proceso largo que nos toca afrontar a nosotros. Mientras tenga la confianza del entrenador y del equipo, voy a demostrar en el campo”, afirmó Joao Grimaldo cuando le mencionaron que fue uno de los más peligrosos en el ataque peruano durante el ‘Clásico del Pacífico’ disputado de visita. 

En esa línea, le preguntaron sobre si espera estar en noviembre en la Bicolor para los nuevos encuentros amistosos, ante Chile nuevamente y frente a Rusia. Al respecto, el delantero nacional indicó que ahora se centrará en su equipo donde espera seguir demostrando todo su esfuerzo, enfocado en las próximas convocatorias de Perú.  

Asimismo, resaltó el trabajo del entrenador Manuel Barreto, de quien reveló el importante mensaje que les dejó a los nuevos elementos del plantel: “Que nos desenvolvamos, que seamos nosotros mismos, que juguemos y creo que lo demostramos en el campo”.

Próximo partido de la selección peruana en 2025

Tras la derrota ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, la selección peruana volverá a enfrentar a la 'Roja' en partido amistoso y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Fútbol Peruano