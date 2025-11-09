0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Edison Flores sorprende al revelar si es amigo de Ruidíaz y dejó fuerte mensaje: "De más…"

El futbolista Edison Flores rompió su silencio sobre Raúl Ruidíaz, quien no llegó a Universitario para luchar por el tricampeonato y dejó rotundo mensaje.

Erickson Acuña
Edison Flores y un llamativo mensaje sobre Raúl Ruidíaz.
Edison Flores y un llamativo mensaje sobre Raúl Ruidíaz. | GLR | Composición: Líbero
COMPARTIR

Para muchos hinchas cremas, Edison Flores es uno de los futbolistas más importantes de Universitario en los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero y la selección peruana, por ello, siempre genera noticia con sus declaraciones que realiza como lo fue en esta ocasión.

Figura de UTC se refirió al partido clave contra Alianza Lima.

PUEDES VER: Figura de UTC dio rotundo calificativo a Alianza Lima previo al duelo crucial: "Un rival…"

Y es que en una reciente entrevista, el popular ‘Orejas’ habló de diversos temas como el tricampeonato que logró con el plantel merengue, así como referirse a un talentoso jugador que pudo estar en el club de sus amores, pero finalmente no se pudo concretar: Raúl Ruidíaz

¿Qué dijo Edison Flores sobre Raúl Ruidíaz?

Fue en una conversación exclusiva con El Comercio, en el que Edison Flores tuvo que responder sobre qué le regalaría a algunos futbolistas, cuyos nombres aparecieron escritos en un papel por separado. Cuando llegó el turno de la ‘Pulga’, el volante de la ‘U’ no dudó en aclarar su amistad. 

Sí, Raúl (Ruidíaz) es mi amigo. No sé, creo que le regalaría unos audífonos porque creo que lo critican de más y para que no escuche eso. Igual él tiene una personalidad bien fuerte, así que no lo necesitaría, pero por si acaso”, dijo el mediocampista del conjunto crema. 

Raúl Ruidíaz

Edison Flores y Raúl Ruidíaz jugaron juntos en Universitario

Cabe mencionar que la ‘Pulga’, actual delantero de Atlético Grau, generó debate entre los hinchas cremas en más de una ocasión, además de algunas críticas por un polémico video que compartió meses atrás luego de una mal resultado que obtuvo el equipo de Jorge Fossati por Copa Libertadores. 

Raúl Ruidíaz: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero de Atlético Grau, Raúl Ruidíaz, tiene un valor en el mercado actual de 350 mil €.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

  2. Advíncula lamentó el presente de jugador que se despidió de Alianza Lima: "Talento y cero ganas"

  3. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura: clasificación y resultados de la fecha 18

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano