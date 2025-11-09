- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Boca Juniors vs River Plate
- Manchester City vs Liverpool
- Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Celta de Vigo vs Barcelona
- Universitario femenino vs Alianza Lima femenino
- Convocados de Perú
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Edison Flores sorprende al revelar si es amigo de Ruidíaz y dejó fuerte mensaje: "De más…"
El futbolista Edison Flores rompió su silencio sobre Raúl Ruidíaz, quien no llegó a Universitario para luchar por el tricampeonato y dejó rotundo mensaje.
Para muchos hinchas cremas, Edison Flores es uno de los futbolistas más importantes de Universitario en los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero y la selección peruana, por ello, siempre genera noticia con sus declaraciones que realiza como lo fue en esta ocasión.
PUEDES VER: Figura de UTC dio rotundo calificativo a Alianza Lima previo al duelo crucial: "Un rival…"
Y es que en una reciente entrevista, el popular ‘Orejas’ habló de diversos temas como el tricampeonato que logró con el plantel merengue, así como referirse a un talentoso jugador que pudo estar en el club de sus amores, pero finalmente no se pudo concretar: Raúl Ruidíaz.
¿Qué dijo Edison Flores sobre Raúl Ruidíaz?
Fue en una conversación exclusiva con El Comercio, en el que Edison Flores tuvo que responder sobre qué le regalaría a algunos futbolistas, cuyos nombres aparecieron escritos en un papel por separado. Cuando llegó el turno de la ‘Pulga’, el volante de la ‘U’ no dudó en aclarar su amistad.
“Sí, Raúl (Ruidíaz) es mi amigo. No sé, creo que le regalaría unos audífonos porque creo que lo critican de más y para que no escuche eso. Igual él tiene una personalidad bien fuerte, así que no lo necesitaría, pero por si acaso”, dijo el mediocampista del conjunto crema.
Edison Flores y Raúl Ruidíaz jugaron juntos en Universitario
Cabe mencionar que la ‘Pulga’, actual delantero de Atlético Grau, generó debate entre los hinchas cremas en más de una ocasión, además de algunas críticas por un polémico video que compartió meses atrás luego de una mal resultado que obtuvo el equipo de Jorge Fossati por Copa Libertadores.
Raúl Ruidíaz: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero de Atlético Grau, Raúl Ruidíaz, tiene un valor en el mercado actual de 350 mil €.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50