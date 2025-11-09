Edison Flores sorprende al revelar si es amigo de Ruidíaz y dejó fuerte mensaje: "De más…"

Para muchos hinchas cremas, Edison Flores es uno de los futbolistas más importantes de Universitario en los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero y la selección peruana, por ello, siempre genera noticia con sus declaraciones que realiza como lo fue en esta ocasión.

Y es que en una reciente entrevista, el popular ‘Orejas’ habló de diversos temas como el tricampeonato que logró con el plantel merengue, así como referirse a un talentoso jugador que pudo estar en el club de sus amores, pero finalmente no se pudo concretar: Raúl Ruidíaz.

¿Qué dijo Edison Flores sobre Raúl Ruidíaz?

Fue en una conversación exclusiva con El Comercio, en el que Edison Flores tuvo que responder sobre qué le regalaría a algunos futbolistas, cuyos nombres aparecieron escritos en un papel por separado. Cuando llegó el turno de la ‘Pulga’, el volante de la ‘U’ no dudó en aclarar su amistad.

“Sí, Raúl (Ruidíaz) es mi amigo. No sé, creo que le regalaría unos audífonos porque creo que lo critican de más y para que no escuche eso. Igual él tiene una personalidad bien fuerte, así que no lo necesitaría, pero por si acaso”, dijo el mediocampista del conjunto crema.

Edison Flores y Raúl Ruidíaz jugaron juntos en Universitario

Cabe mencionar que la ‘Pulga’, actual delantero de Atlético Grau, generó debate entre los hinchas cremas en más de una ocasión, además de algunas críticas por un polémico video que compartió meses atrás luego de una mal resultado que obtuvo el equipo de Jorge Fossati por Copa Libertadores.

Raúl Ruidíaz: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero de Atlético Grau, Raúl Ruidíaz, tiene un valor en el mercado actual de 350 mil €.