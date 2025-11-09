Figura de UTC dio rotundo calificativo a Alianza Lima previo al duelo crucial: "Un rival…"

0
Alianza Lima cerrará su participación en el Torneo Clausura enfrentando a UTC, partido que definirá su objetivo en la Copa Libertadores 2026.

Erickson Acuña
Figura de UTC se refirió al partido clave contra Alianza Lima.
Figura de UTC se refirió al partido clave contra Alianza Lima. | GLR | Composición: Líbero
El Torneo Clausura 2025 está por terminar y los diferentes clubes de la Liga 1 luchan por sus respectivos objetivos, tanto en la cima como en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Alianza Lima es uno de ellos y enfrentará a UTC en el cierre del campeonato, siendo un partido que definirá su posición en el acumulado.

Cabe precisar que el equipo de Néstor Gorosito espera quedarse como Perú 2 para acceder de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026; sin embargo, es consciente de que deberá esperar algunos resultados. En la previa del último encuentro de esta segunda parte de temporada, una figura del ‘Gavilán del norte’ se pronunció.

UTC se mide ante Alianza Lima en el cierre del Torneo Clausura 

Se trata de Hernán Lisi, entrenador de UTC, quien no solo analizó la derrota ante Sport Huancayo, sino que se refirió a lo que será el próximo compromiso frente a los blanquiazules por el Torneo Clausura, según información recogida por Ovación. El estratega resaltó que deberán dar vuelta a la página de la caída ante el ‘Rojo Matador’.

“El partido lo vamos a preparar de la misma manera. Es ante un rival importante (Alianza Lima) y eso nos va a generar una posibilidad de estar a tope. Sabemos lo que nos jugamos y ellos también, entonces lo vamos a preparar de buena manera como lo venimos haciendo siempre hasta ahora”, dijo.

Hernán Lisi

Hernán Lisi dirige a UTC en la Liga 1 2025

Asimismo, explicó cómo se fue dando el desarrollo del compromiso contra Sport Huancayo, en el que nunca pudo encontrar respuestas para poder revertir la situación. 

“El equipo tuvo demasiadas falencias individuales que marcaron el marcador en el primer tiempo y después en lo anímico nunca estuvimos a tiro de partido. Los cambios, más allá de que uno intenta que logren lo que uno imagina que puede suceder, el equipo seguía en la misma sintonía. Tuvimos muy poca claridad con la pelota, no pudimos emparejar nunca el mediocampo de ellos”, indicó.

¿Dónde se jugará el partido Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura?

En el cierre del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima y UTC protagonizarán uno de los encuentros más llamativos de la última fecha en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Ambos luchan por lograr el ansiado triunfo.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

