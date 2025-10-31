- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Flores confesó la fuerte postura del plantel ante posible llegada de Cueva a la U: "Lo vamos a..."
El volante de Universitario, Edison Flores no se guardó nada y reveló el firme sentir del equipo crema ante un eventual fichaje de Christian Cueva a Ate.
El nombre de Christian Cueva viene siendo vinculado a Universitario con miras al próximo mercado de fichajes 2026. Como se recuerda, el mediocampista nacional no la pasa nada bien económicamente en Emelec, vería con buenos ojos retornar a la Liga 1 para seguir teniendo mayor ritmo de competencia. Bajo ese escenario, Edison Flores habló categóricamente.
PUEDES VER: ¡Sorpresa! Jayo reveló charla con ex Universitario sobre su vuelta a Alianza Lima: "Me dijo..."
Edison Flores contó la firme postura del plantel de Universitario ante posible fichaje de Cueva
Durante la reciente edición del programa de YouTube 'Juego Cruzado', el popular 'Orejas' reconoció la jerarquía que posee 'Aladino' como futbolista profesional, por consiguiente señaló que el grupo lo podrá recibir con buenos términos, pese a que se conoce su hinchaje por Alianza Lima. Eso sí, dejó en claro que el jugador del 'Bombillo' tendrá que adaptarse a las normas que hay dentro del plantel.
Christian Cueva es vinculado como posible fichaje en Universitario/Composición: GLR
"Cueva es un jugadorazo. Ya es un jugador maduro y con una experiencia importante. Obviamente, entraría al equipo. Lo primero que le diría es que somos un grupo muy humilde y que lo vamos a recibir de la mejor manera. Cada plantel tiene su régimen y sus reglas, que él mismo ya las sabe. Nosotros cuidamos mucho el grupo", sostuvo.
Christian Cueva y su presente con Emelec esta temporada
Christian Cueva dejó de ser titular en los últimos partidos del cuadro 'Eléctrico' tras haberse lesionado. Sin embargo, antes de ello, el volante ofensivo venía siendo pieza clave para el técnico argentino Guillermo Duró, a tal punto de registrar un total de 14 encuentros oficiales, además de 2 goles, 2 asistencias y un promedio de 743 minutos.
Christian Cueva es voceado como refuerzo de Sport Boys para el 2026
Vale recordar que, 'Aladino' también es uno de los futbolistas que durante los últimos días viene siendo vinculado como flamante contratación de Sport Boys del Callao para el 2026. No obstante, primero la directiva del club rosado tendrá que definir su presupuesto para la próxima temporada, al igual que otros factores.
Valor en el mercado de Christian Cueva
De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial 'Cuevita' se cotiza hoy en día en 250 mil euros en el mercado de pases, siendo así uno de sus valores más bajos desde sus inicios como futbolista profesional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50