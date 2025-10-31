Flores confesó la fuerte postura del plantel ante posible llegada de Cueva a la U: "Lo vamos a..."

El nombre de Christian Cueva viene siendo vinculado a Universitario con miras al próximo mercado de fichajes 2026. Como se recuerda, el mediocampista nacional no la pasa nada bien económicamente en Emelec, vería con buenos ojos retornar a la Liga 1 para seguir teniendo mayor ritmo de competencia. Bajo ese escenario, Edison Flores habló categóricamente.

Edison Flores contó la firme postura del plantel de Universitario ante posible fichaje de Cueva

Durante la reciente edición del programa de YouTube 'Juego Cruzado', el popular 'Orejas' reconoció la jerarquía que posee 'Aladino' como futbolista profesional, por consiguiente señaló que el grupo lo podrá recibir con buenos términos, pese a que se conoce su hinchaje por Alianza Lima. Eso sí, dejó en claro que el jugador del 'Bombillo' tendrá que adaptarse a las normas que hay dentro del plantel.

Christian Cueva es vinculado como posible fichaje en Universitario/Composición: GLR

"Cueva es un jugadorazo. Ya es un jugador maduro y con una experiencia importante. Obviamente, entraría al equipo. Lo primero que le diría es que somos un grupo muy humilde y que lo vamos a recibir de la mejor manera. Cada plantel tiene su régimen y sus reglas, que él mismo ya las sabe. Nosotros cuidamos mucho el grupo", sostuvo.

Christian Cueva y su presente con Emelec esta temporada

Christian Cueva dejó de ser titular en los últimos partidos del cuadro 'Eléctrico' tras haberse lesionado. Sin embargo, antes de ello, el volante ofensivo venía siendo pieza clave para el técnico argentino Guillermo Duró, a tal punto de registrar un total de 14 encuentros oficiales, además de 2 goles, 2 asistencias y un promedio de 743 minutos.

Christian Cueva es voceado como refuerzo de Sport Boys para el 2026

Vale recordar que, 'Aladino' también es uno de los futbolistas que durante los últimos días viene siendo vinculado como flamante contratación de Sport Boys del Callao para el 2026. No obstante, primero la directiva del club rosado tendrá que definir su presupuesto para la próxima temporada, al igual que otros factores.

Valor en el mercado de Christian Cueva

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial 'Cuevita' se cotiza hoy en día en 250 mil euros en el mercado de pases, siendo así uno de sus valores más bajos desde sus inicios como futbolista profesional.