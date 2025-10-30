Edison Flores impactó tras señalar que jugador de Universitario puede llegar a River: "Ojalá"

Universitario de Deportes cuenta con grandes jugadores en su plantilla que se destacaron en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. Por ello, lograron el tricampeonato nacional y han despertado interés desde el extranjero para emigrar. Uno de ellos es César Inga, quien ha sido vinculado a River Plate en una entrevista por Edison Flores, su compañero de equipo.

Edison Flores señaló que César Inga tiene posibilidad de fichar por River Plate

En la conversación con el programa 'Juego Cruzado', Flores fue entrevistado sobre cómo manejó el grupo de Universitario para salir tricampeones a pesar de los cargamontones que recibían durante el Torneo Clausura.

Además, mencionó que César Inga tiene la posibilidad de ser fichado por River Plate, un gran club de Sudamérica que siempre compite en la Copa Libertadores.

Video: D'ENGANCHE

A Flores le consultaron qué club de Sudamérica le gusta cómo juega. Su respuesta fue rotunda: "Me gusta cómo juega River, ojalá que se lleve a Inga", manifestó.

Ante ello, los comunicadores del programa le consultaron: ¿Hay alguna posibilidad? A lo que el volante de Universitario sorprendió al decir: "Así dicen".

Las palabras de Edison Flores incrementan los rumores de que César Inga ha sido fichado por otro club del exterior al final de la temporada, ya sea en Europa o Sudamérica, debido a su gran desempeño en 2025.

César Inga en Universitario 2025

César Inga se consagró campeón del fútbol peruano junto a Universitario de Deportes y fue fundamental por su destacado rendimiento en los partidos de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Por campeonato nacional disputó 13 partidos y anotó 1 gol en el Torneo Apertura, mientras que en el Clausura jugó 14 duelos. A nivel internacional jugó 8 encuentros, donde fue esencial para lograr llegar a los octavos de final de la Libertadores.