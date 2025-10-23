0
Prensa de Ecuador dio fuerte opinión tras ingreso de Christian Cueva con Emelec: "La cara del..."

ESPN de Ecuador sorprendió a todos con un firme comentario respecto al futbolista Christian Cueva pese a la clasificación de Emelec a las 'semis' de la Copa Ecuador 2025.

Solange Banchon
Christian Cueva tuvo minutos en la clasificación de Emelec ante Guayaquil City por la Copa Ecuador 2025
Christian Cueva tuvo minutos en la clasificación de Emelec ante Guayaquil City por la Copa Ecuador 2025 | Composición: Líbero
Emelec de Christian Cueva sigue haciendo historia en la Copa Ecuador 2025 ya que el último miércoles derrotaron 2-0 a Guayaquil City por penales en los cuartos de final del torneo internacional. Ya en 'semis' el 'Bombillo' espera por conocer a su próximo rival que saldrá entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito. ¿Qué dijo la prensa del vecino país sobre el volante peruano?

¿Qué dijo la prensa de Ecuador sobre Christian Cueva tras duelo ante Guayaquil City?

'Aladino' volvió a sumar minutos con el cuadro de Guillermo Duró esta temporada, sin embargo, no tuvo una gran noche, pues falló un penal sobre los doce pasos mientras su equipo definía la llave frente a los 'Albicelestes'. Al respecto, también hay que precisar que el mediocampista ofensivo jugó desde la segunda mitad y tras el encuentro ESPN lanzó un categórico comentario.

Christian Cueva

Christian Cueva tuvo minutos en la victoria de Emelec ante Guayaquil City

Y es que, luego de hacer su ingreso en el partido, para el medio ecuatoriano, 'Cuevita' fue clave para el conjunto 'Eléctrico' ya que aportó bastante en ofensiva y su presencia contribuyó en que la defensa rival quede desconcertada.

Christian Cueva

Medio de Ecuador y su reacción tras el ingreso de Christian Cueva con Emelec/ESPN

"El ingreso de Christian Cueva cambió la cara del ataque de Emelec, con buenas conducciones y pases precisosLos ciudadanos retrocedieron y cada vez estuvieron más acorralados en su propia área", indicaron.

"El partido se definió en los penales, donde el Bombillo fue mejor, al ganar 2-0. Solo Alfonso Barco y José Francisco Cevallos anotaron sus penales, mientras que Maicon Solis y Christian Cueva fallaron. Por parte de los ciudadanos ninguno marcó", sentenciaron.

Christian Cueva falló un penal ante Guayaquil City por la Copa de Ecuador 2025

Después de igualar 0-0 en los 90 minutos, Emelec tuvo que definir su pase a la siguiente instancia de la Copa de Ecuador 2025 contra Guayaquil City en una emocionante ronda de penales. Precisamente, Christian Cueva se equivocó en el tercer disparo del 'Bombillo', lo que generó diversas reacciones en la prensa.

(Video: Tiktok Rodri_peruanazofm1)

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

