Edison Flores encaró a Eddie Fleischman por insinuación sobre tema de doping: "No se puede..."

Durante los últimos días, se encendió la polémica por el tema de doping en el fútbol peruano, poco después de que Universitario de Deportes consiguiera por tercera vez y de forma consecutiva el título nacional en la Liga 1, por lo que Edison Flores aprovechó una entrevista en vivo para pedir que respeten al plantel de Jorge Fossati.

Luego de que la controversia se desate en el programa de Eddie Fleischman, el 'Orejas' fue frontal al interrumpir la conversación en el programa de Youtube 'Fuego Cruzado' y aseguró no debería cuestionarse el profesionalismo del elenco 'crema' tanto por el dopaje como por la supuesta preferencia a favor de la 'U'.

"Respecto al tema del doping, no se puede estar jugando con la integridad y el profesionalismo de todo el grupo. Nosotros trabajamos al máximo durante el día a día. Hemos tenido tres partidos en seis días y ni siquiera hemos reclamado", expresó Edison Flores.

Sin embargo, el comentarista deportivo no se quedó callado y respondió, explicando que se trató de una interpretación inapropiada de un panelista de su espacio virtual, pero a la vez aclaró que se rectificaron un día después de ello y mencionó que el tema del doping debe ser reglamentario en la competencia nacional.

"Lo quiero aclarar porque no iba, de ninguna manera, por un cuestionamiento al título que ha ganado la ‘U’. Fue una insinuación fuera de lugar, y es oportuno aclararlo para que no queden dudas. Sería absurdo suponer que todo un plantel se dopa; no hay forma. El tema del antidoping tenía que ver con la reglamentación y la regularidad que tiene que tener el torneo", manifestó.