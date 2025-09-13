- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Garcilaso
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Estudiantes vs River Plate
- América vs Chivas
- Canelo vs Crawford
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Mundial de desayunos
Resultado Lotería de Boyacá HOY, 13 de setiembre: últimos ganadores del sorteo 4589
Mira AQUÍ los últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sorteo 4589, con el que puedes ganar 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Te deseamos suerte!
HOY, sábado 13 de setiembre, se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá. La edición 4589 tiene un premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. Si quieres conocer los últimos resultados, solo tienes que revisar las próximas líneas.
PUEDES VER: Lotería Boyacá del sábado 6 de septiembre: revisa resultados y qué números salieron en el sorteo 4588
Últimos resultados Lotería de Boyacá HOY, 13 de setiembre
- Números ganadores de la Lotería de Boyacá: -
- Serie: -
¿Qué cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 6 de setiembre?
El número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de setiembre fue 2235 y tuvo una serie de 189. Solo un participante logró ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.
Resultado de la Lotería de Boyacá.
¿A qué horas juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá comienza a las 10:40 p.m. (Hora Bogotá), pero el sorteo principal inicia a las 10:45 p.m. (Hora local). No dudes en ver el juego, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!
Premios Lotería de Boyacá
A continuación, podrás conocer los premios de la Lotería de Boyacá. Los premios tienen variaciones de acuerdo a las ediciones.
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
Estadísticas de la Lotería de Boyacá
A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han salido en la Lotería de Boyacá. Elige uno de ellos, porque podría hacerte ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.
- Número 5: 26 veces
- Número 6: 19 veces
- Número 9: 19 veces
- Número 4: 19 veces
¿Dónde ver la Lotería de Boyacá EN VIVO?
Las personas deben saber que la Lotería de Boyacá se transmite EN VIVO por Canal 13. Si quieres ver el juego de manera online, solo tienes que visitar el canal de YouTube '7Noticias' o la web del Diario Líbero.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50