Resultado Lotería de Boyacá HOY, 13 de setiembre: últimos ganadores del sorteo 4589

HOY, sábado 13 de setiembre, se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá. La edición 4589 tiene un premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. Si quieres conocer los últimos resultados, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Últimos resultados Lotería de Boyacá HOY, 13 de setiembre

Números ganadores de la Lotería de Boyacá: -

Serie: -

¿Qué cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 6 de setiembre?

El número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 6 de setiembre fue 2235 y tuvo una serie de 189. Solo un participante logró ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.

Resultado de la Lotería de Boyacá.

¿A qué horas juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá comienza a las 10:40 p.m. (Hora Bogotá), pero el sorteo principal inicia a las 10:45 p.m. (Hora local). No dudes en ver el juego, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!

Premios Lotería de Boyacá

A continuación, podrás conocer los premios de la Lotería de Boyacá. Los premios tienen variaciones de acuerdo a las ediciones.

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han salido en la Lotería de Boyacá. Elige uno de ellos, porque podría hacerte ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.

Número 5: 26 veces

Número 6: 19 veces

Número 9: 19 veces

Número 4: 19 veces

¿Dónde ver la Lotería de Boyacá EN VIVO?

Las personas deben saber que la Lotería de Boyacá se transmite EN VIVO por Canal 13. Si quieres ver el juego de manera online, solo tienes que visitar el canal de YouTube '7Noticias' o la web del Diario Líbero.