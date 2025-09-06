0
EN VIVO
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 6 de septiembre EN VIVO: números ganadores del último sorteo 4588

La Lotería de Boyacá regresa este sábado 6 de septiembre con su sorteo 4588, que otorgará el Premio Mayor de $15.000 millones. Conoce a qué hora juega.

Angie De La Cruz
Conoce los resultados y números ganadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá.
Conoce los resultados y números ganadores del último sorteo de la Lotería de Boyacá. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este sábado 6 de septiembre, la Lotería de Boyacá realizará su sorteo 4588 en Colombia, por lo que miles de participantes están a la expectativa de lo que será este juego que se transmite a través del Canal Uno. ¿Ya tiene su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá revisar toda la información que necesita conocer.

Conoce los resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 30 de agosto y conoce cuáles son los números ganadores.

PUEDES VER: Resultados Lotería de Boyacá del sábado 30 de agosto: revisa los números del último sorteo 4587

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 30 de agosto?

  • Números ganadores: 9106
  • Serie: 118

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá del 30 de agosto del 2025.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche desde las 10:40 p.m., hora local, pero se destaca que el sorteo principal inicia a las 10:42 p.m., hora de Colombia.

¿Dónde ver la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se transmite todos los sábados a las 10:40 p.m., a través del Canal Trece y en el canal oficial de YouTube, Resultados de loterías y Chances en Colombia, con una transmisión en vivo del sorteo.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

Última cifra (4ª posición):

  • 1: 66 veces
  • 6: 63
  • 7: 62
  • 8: 58

Tercera cifra:

  • 7 y 3: 69 veces cada una
  • 0: 66 veces
  • 4: 57

Segunda cifra:

  • 2: 75 veces
  • 6: 72
  • 0: 61
  • 5: 6

Primera cifra:

  • 8 y 0: 65 veces cada una
  • 4 y 7: 60 veces cada una
  • 5 y6: 57 veces cada una
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo y cómo te irá HOY, sábado 6 de septiembre, según Josie Diez Canseco

  2. Christian Cueva se coloca chip para aumentar la libido: "No está cumpliendo las expectativas de Franco"

  3. Perú quedó eliminado del Mundial, pero Piero Quispe celebró a lo grande y con reconciliación incluida

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano