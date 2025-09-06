- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Portugal vs Armenia
- México vs Japón
- EE.UU. vs Corea
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 6 de septiembre EN VIVO: números ganadores del último sorteo 4588
La Lotería de Boyacá regresa este sábado 6 de septiembre con su sorteo 4588, que otorgará el Premio Mayor de $15.000 millones. Conoce a qué hora juega.
Este sábado 6 de septiembre, la Lotería de Boyacá realizará su sorteo 4588 en Colombia, por lo que miles de participantes están a la expectativa de lo que será este juego que se transmite a través del Canal Uno. ¿Ya tiene su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá revisar toda la información que necesita conocer.
PUEDES VER: Resultados Lotería de Boyacá del sábado 30 de agosto: revisa los números del último sorteo 4587
¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 30 de agosto?
- Números ganadores: 9106
- Serie: 118
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche desde las 10:40 p.m., hora local, pero se destaca que el sorteo principal inicia a las 10:42 p.m., hora de Colombia.
¿Dónde ver la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se transmite todos los sábados a las 10:40 p.m., a través del Canal Trece y en el canal oficial de YouTube, Resultados de loterías y Chances en Colombia, con una transmisión en vivo del sorteo.
Estadísticas de la Lotería de Boyacá
Última cifra (4ª posición):
- 1: 66 veces
- 6: 63
- 7: 62
- 8: 58
Tercera cifra:
- 7 y 3: 69 veces cada una
- 0: 66 veces
- 4: 57
Segunda cifra:
- 2: 75 veces
- 6: 72
- 0: 61
- 5: 6
Primera cifra:
- 8 y 0: 65 veces cada una
- 4 y 7: 60 veces cada una
- 5 y6: 57 veces cada una
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00