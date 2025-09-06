- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Portugal vs Armenia
- México vs Japón
- EE.UU. vs Corea
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Lotería Boyacá de HOY, sábado 6 de septiembre: últimos números ganadores del premio mayor y estadísticas
Este sorteo en Colombia, es uno de los más populares y tendrá una nueva edición este sábado para poner en juego la suerte de los participantes.
La Lotería de Boyacá es un clásico del juego semanal en Colombia, que ha acompañado a los colombianos por mucho tiempo. Cada sábado por la noche, miles de personas participan con la esperanza de acertar el número ganador y rematar el mes con premios millonarios. Este sábado 6 de septiembre de 2025 no es la excepción, pues se realizará el sorteo del Premio Mayor, acompañado de una serie de premios secundarios y modalidades que multiplican las opciones de ganar.
El sorteo no solo representa una oportunidad de fortuna, sino que también sostiene proyectos sociales, especialmente en salud, gracias a los aportes de los jugadores. ¿Quieres saber cuánto se juega, cuándo ocurre exactamente, cómo participar y qué expectativas tienes este sábado? Aquí te contamos los detalles.
¿A qué hora y dónde ver el sorteo?
- Día del sorteo: Sábado 6 de septiembre de 2025
- Hora del Premio Mayor: Aproximadamente 10:42 p.m. (hora de Colombia)
- Transmisión: En vivo por Canal Trece, además de Facebook Live via Lotería de Boyacá o Telesantiago.
Plan de premios: ¿qué se puede ganar?
La Lotería de Boyacá ofrece un Premio Mayor de $15.000 millones de pesos colombianos, con un multiplicador proporcional si se juega por fracciones. A este monto se suman numerosos premios secundarios. A continuación podrás enterarte cuáles son.
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $400 millones
- Premio Ilusión: $300 millones
- Premio Esperanza: $100 millones
- 4 Premios Berraquera: $50 millones cada uno
- 15 Premios Optimismo: $20 millones cada uno
- 36 Premios Valentía: $10 millones cada uno
En total, estas cifras representan una bolsa aproximada de $37.600 millones en premios disponibles cada sábado.
¿Cómo jugar?
- Billete completo: $20,000 COP (incluye 4 fracciones).
- Fracción individual: también $20,000 COP (una, dos o cuatro fracciones según opción elegida).
Modalidades de compra
- En físico, comprando billetes o fracciones en puntos autorizados.
- En línea, a través del sitio oficial o plataformas como Loti y LottiRed, eligiendo número, serie y fracciones deseadas.
Estadísticas del sorteo
La lotería ofrece más de 50 oportunidades de ganar cada sábado, gracias al plan diversificado de premios mayores, secos y aproximaciones. Se estima que distribuye más de 350 millones de pesos en premios semanales en promedio.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00