0
EN VIVO
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Lotería Boyacá de HOY, sábado 6 de septiembre: últimos números ganadores del premio mayor y estadísticas

Este sorteo en Colombia, es uno de los más populares y tendrá una nueva edición este sábado para poner en juego la suerte de los participantes.

Daniela Alvarado
Lotería de Boyacá: consulta los resultados del sorteo
Lotería de Boyacá: consulta los resultados del sorteo | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

La Lotería de Boyacá es un clásico del juego semanal en Colombia, que ha acompañado a los colombianos por mucho tiempo. Cada sábado por la noche, miles de personas participan con la esperanza de acertar el número ganador y rematar el mes con premios millonarios. Este sábado 6 de septiembre de 2025 no es la excepción, pues se realizará el sorteo del Premio Mayor, acompañado de una serie de premios secundarios y modalidades que multiplican las opciones de ganar.

Coteja tu boleto y verifica cuántos aciertos tuviste en el sorteo Sinuano.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 5 de septiembre de 2025: resultados y números ganadores

El sorteo no solo representa una oportunidad de fortuna, sino que también sostiene proyectos sociales, especialmente en salud, gracias a los aportes de los jugadores. ¿Quieres saber cuánto se juega, cuándo ocurre exactamente, cómo participar y qué expectativas tienes este sábado? Aquí te contamos los detalles.

¿A qué hora y dónde ver el sorteo?

  • Día del sorteo: Sábado 6 de septiembre de 2025
  • Hora del Premio Mayor: Aproximadamente 10:42 p.m. (hora de Colombia) 
  • Transmisión: En vivo por Canal Trece, además de Facebook Live via Lotería de Boyacá o Telesantiago. 

Plan de premios: ¿qué se puede ganar?

La Lotería de Boyacá ofrece un Premio Mayor de $15.000 millones de pesos colombianos, con un multiplicador proporcional si se juega por fracciones. A este monto se suman numerosos premios secundarios. A continuación podrás enterarte cuáles son.

  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $400 millones
  • Premio Ilusión: $300 millones
  • Premio Esperanza: $100 millones
  • 4 Premios Berraquera: $50 millones cada uno
  • 15 Premios Optimismo: $20 millones cada uno
  • 36 Premios Valentía: $10 millones cada uno

En total, estas cifras representan una bolsa aproximada de $37.600 millones en premios disponibles cada sábado.

¿Cómo jugar?

  • Billete completo: $20,000 COP (incluye 4 fracciones).
  • Fracción individual: también $20,000 COP (una, dos o cuatro fracciones según opción elegida).

Modalidades de compra

  • En físico, comprando billetes o fracciones en puntos autorizados.
  • En línea, a través del sitio oficial o plataformas como Loti y LottiRed, eligiendo número, serie y fracciones deseadas.

Estadísticas del sorteo

La lotería ofrece más de 50 oportunidades de ganar cada sábado, gracias al plan diversificado de premios mayores, secos y aproximaciones. Se estima que distribuye más de 350 millones de pesos en premios semanales en promedio.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Horóscopo y cómo te irá HOY, sábado 6 de septiembre, según Josie Diez Canseco

  2. Christian Cueva se coloca chip para aumentar la libido: "No está cumpliendo las expectativas de Franco"

  3. Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 6 de septiembre EN VIVO: números ganadores del último sorteo 4588

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano