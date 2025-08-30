- Hoy:
Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 30 de agosto: números ganadores del último sorteo 4587
La Lotería de Boyacá regresa este sábado 30 de agosto con su sorteo 4587, que ofrece el premio mayor de $15.000 millones. AQUÍ podrás cotejar tu boleto ganador.
Este sábado 30 de agosto, se emitirá una nueva edición de la Lotería de Boyacá con su asombroso premio mayor de 15 millones de pesos colombianos. ¿A qué hora juega, cuáles son los últimos resultados y más? El premio puede tuyo si logras acertar las bolillas ganadoras, por ello, en esta nota te ofrecemos toda la información que debes conocer sobre el juego.
Últimos resultados de Lotería de Boyacá del sábado 23 de agosto
- Número ganador: 3 6 2 8
- Serie: 059
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche y el sorteo inicia alrededor de las 10:40 p. m. (hora de Colombia), pero el momento clave, cuando se conoce el Premio Mayor, ocurre entre las 10:42 p. m. y 10:45 p. m.
Premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
¿Dónde ver la Lotería de Boyacá?
El sorteo se transmite por televisión abierta en Colombia mediante el Canal Trece, además, la página oficial de Facebook de la Lotería de Boyacá realiza transmisiones en vivo y mediante YouTube Live.
¿Qué números son los que más salen en la Lotería de Boyacá?
Dígitos más habituales:
- 5 — apareció 26 veces (última aparición: 26 de julio de 2025)
- 6 — apareció 19 veces (última: 26 de julio)
- 9 y 4 — 19 veces cada uno (última aparición: 19 de julio de 2025)
Dígitos menos frecuentes:
- 7 (12 veces), 8 y 0 (16 veces cada uno), 2 (16 veces, última: 3 de mayo de 2025)
