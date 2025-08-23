- Hoy:
Lotería de Boyacá HOY, sábado 23 de agosto: últimos resultados del premio mayor y a qué hora juega
AQUÍ podrás ver los últimos resultados de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 23 de agosto, y a qué hora comienza el juego colombiano.
La Lotería de Boyacá está realizando un nuevo juego HOY, sábado 23 de agosto. Si quieres conocer los últimos resultados, a qué hora y cuáles son los premios, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Último resultado Lotería de Boyacá del sábado 16 de agosto | Premios y estadísticas del sorteo 4585
Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 23 de agosto
- Número ganador del Premio Mayor: -
- Serie del Premio Mayor: -
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá realiza un nuevo juego todos los sábados de cada semana a las 10:40 de la noche, pero el juego del premio mayor de 15,000 millones de pesos, comienza aproximadamente a las 10:50 p.m.
¿Cómo jugó la Lotería de Boyacá el sábado 16 de agosto?
El número ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 16 de agosto fue 0904 con la serie 345. Solo una persona logró ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Felicidades!Resultado Lotería de Boyacá del sábado 16 de agosto.
Estadística Lotería de Boyacá
A continuación, podrás conocer los números que más han salido en la Lotería de Boyacá. Presta mucha atención, porque este listado te podría hacer ganar mucho dinero.
- Más frecuentes: dígitos 5, 9, 7 y 1
- Menos frecuentes (números fríos): 8, 4, 6 y 0
- Por posición del número ganador:
- 1ª cifra: 9
- 2ª cifra: 3
- 3ª cifra: 2
- 4ª cifra: 8
Premios de la Lotería de Boyacá
A continuación, podrás conocer cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá. Participa y gana mucho dinero en poco tiempo.
- Premio Mayor: $ 15.000.000.000 COP (valor bruto del billete completo)
- Premio Fortuna: $ 1.000.000.000 COP
- Premio Alegría: $ 400.000.000 COP
- Premio Ilusión: $ 300.000.000 COP
- Premio Esperanza: $ 100.000.000 COP
- Premios Berraquera: 4 premios de $ 50.000.000 COP cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de $ 20.000.000 COP cada uno
- Premios Valentía: 36 premios de $ 10.000.000 COP cada uno
