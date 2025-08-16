- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Mallorca vs Barcelona
- Wolves vs Man City
- Sporting Cristal
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá HOY, 16 de agosto: a qué hora juega, estadística y plan de premios
Conoce a qué hora se juega la Lotería de Boyacá HOY, cuáles son los premios que puedes llevarte en el último sorteo 4585 y cuál es el número que más cae.
Este sábado 16 de agosto, la Lotería de Boyacá realizará su sorteo 4585 con un premio mayor de $15.000 millones de pesos. ¿Quieres saber cuáles son los últimos resultados y estadísticas del juego de Colombia? AQUÍ te brindamos toda la información que necesitas conocer al respecto. ¡Te deseamos mucha suerte!
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy?
El sorteo del Premio Mayor se lleva a cabo los sábados a las 10:42 p.m. (hora de Colombia), y se transmite por el Canal Trece, Facebook Live y Telesantiago Facebook Live.
¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá hoy 9 de agosto del 2025?
- Número ganador del Premio Mayor: 3670
- Serie del Premio Mayor: 208
Estadística de la Lotería de Boyacá
Conoce cuáles son las cifras que más han salido por posición del número ganador en la Lotería de Boyacá de Colombia. Estas estadísticas te pueden ayudar a elegir tus bolillas:
- 1ª cifra: 8 (65 veces), seguida por 0 (64), 4 y 7 (60 cada una)
- 2ª cifra: 2 (75 veces), luego 6 (71), 0 (61), 5 (60)
- 3ª cifra: 7 (69 veces), 3 (69), 0 (64), 4 (57)
- 4ª cifra: 1 (66 veces), 6 y 7 (62 cada uno), 8 (57)
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores
- 9 de agosto: 3670 – serie 208
- 2 de agosto: 8038 – serie 009
- 26 de julio: 5605 – serie 207
- 19 de julio: 8794 – serie 353
- 12 de julio: 7975 – serie 429
- 5 de julio: 0619 – serie 462
- 28 de junio: 3859 – serie 141
- 21 de junio: 4351 – serie 009
- 14 de junio: 3640 – serie 004
- 7 de junio: 4930 – serie 425.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90