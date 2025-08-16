0

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá HOY, 16 de agosto: a qué hora juega, estadística y plan de premios

Conoce a qué hora se juega la Lotería de Boyacá HOY, cuáles son los premios que puedes llevarte en el último sorteo 4585 y cuál es el número que más cae.

Angie De La Cruz
Sepa a qué hora se juega la Lotería de Boyacá y qué números caen en el último sorteo 4585.
Sepa a qué hora se juega la Lotería de Boyacá y qué números caen en el último sorteo 4585. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este sábado 16 de agosto, la Lotería de Boyacá realizará su sorteo 4585 con un premio mayor de $15.000 millones de pesos. ¿Quieres saber cuáles son los últimos resultados y estadísticas del juego de Colombia? AQUÍ te brindamos toda la información que necesitas conocer al respecto. ¡Te deseamos mucha suerte!

Revisa los últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 9 de julio.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy?

El sorteo del Premio Mayor se lleva a cabo los sábados a las 10:42 p.m. (hora de Colombia), y se transmite por el Canal Trece, Facebook Live y Telesantiago Facebook Live.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá hoy 9 de agosto del 2025?

  • Número ganador del Premio Mayor: 3670
  • Serie del Premio Mayor: 208

Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 9 de agosto del sorteo 4584.

Estadística de la Lotería de Boyacá

Conoce cuáles son las cifras que más han salido por posición del número ganador en la Lotería de Boyacá de Colombia. Estas estadísticas te pueden ayudar a elegir tus bolillas:

  • 1ª cifra: 8 (65 veces), seguida por 0 (64), 4 y 7 (60 cada una)
  • 2ª cifra: 2 (75 veces), luego 6 (71), 0 (61), 5 (60)
  • 3ª cifra: 7 (69 veces), 3 (69), 0 (64), 4 (57)
  • 4ª cifra: 1 (66 veces), 6 y 7 (62 cada uno), 8 (57)

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores

  • 9 de agosto: 3670 – serie 208
  • 2 de agosto: 8038 – serie 009
  • 26 de julio: 5605 – serie 207
  • 19 de julio: 8794 – serie 353
  • 12 de julio: 7975 – serie 429
  • 5 de julio: 0619 – serie 462
  • 28 de junio: 3859 – serie 141
  • 21 de junio: 4351 – serie 009
  • 14 de junio: 3640 – serie 004
  • 7 de junio: 4930 – serie 425.
