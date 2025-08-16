- Hoy:
Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 16 de agosto: últimos resultados y números ganadores
De lunes a domingo, en Colombia se juega el sorteo Sinuano de Día y Noche. Son miles de personas que buscan convertirse en los ganadores de la famosa lotería.
HOY, sábado 16 de agosto de 2025, el sorteo Sinuano buscará premiar a los colombianos con los resultados finales de la edición de día y noche. Si registraste tu boleto, entonces, debes saber cuáles son los premios que puedes llevarte, estadísticas y más novedades.
Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY sábado 16 de agosto: sigue el juego AQUÍ
¡Bienvenido al sorteo Sinuano!
No te puedes perder ni una incidencia durante el desarrollo de los sorteos que se llevarán a cabo HOY en Colombia, ¿serás uno de los ganadores? AQUÍ te contamos todo.
Durante todos los días de la semana, el Sinuano de Día y Noche se lleva a cabo en una transmisión en vivo donde se pueden conocer los números ganadores en tiempo real. Los premios varían según la cantidad de aciertos que tengas.
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 pm y el Sorteo Noche a las 10:30 pm. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m. Esto es importante tener en cuenta al momento de conectarte a la transmisión.
¿Dónde ver los resultados del Sinuano?
El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. También puedes seguir los resultados en Diario Líbero.
Premios del sorteo Sinuano
- Acierto de 4 cifras en orden exacto (pleno): 4 500 veces lo apostado.
- Acierto de 3 cifras en orden exacto: 400 veces lo apostado.
- Acierto de 2 cifras en orden exacto: 50 veces lo apostado.
- Acierto de 1 cifra (última): 5 veces lo apostado.
