0

Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 16 de agosto: números ganadores y premio mayor del último sorteo 4585

La Lotería de Boyacá regresó este sábado 16 de agosto con su sorteo 4585, que promete regalar el premio mayor de $15.000 millones. Conoce qué números caerán.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 16 de agosto y conoce los resultados.
Sigue EN VIVO la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 16 de agosto y conoce los resultados. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Lotería de Boyacá está de vuelta en Colombia y este sábado 16 de agosto del 2025 vuelve para recompensar a los afortunados participantes. En esta nota de Líbero, te compartimos todos los detalles que necesitas saber sobre el sorteo 4585, que tiene un variado plan de premios. ¿A qué hora se juega? Estas y más interrogantes te respondemos a continuación.

Checa los nuevos resultados de la Lotería de Boyacá.

PUEDES VER: Lotería Boyacá del sábado 9 de agosto | Último resultado, lista de premios y más del sorteo 4584

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del 9 de agosto 2025?

  • Número ganador del Premio Mayor: 3670
  • Serie del Premio Mayor: 208

Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto 2025.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se celebra todos los sábados por la noche. El horario oficial del sorteo del Premio Mayor es a las 10:42 p.m., hora local (Colombia).

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El Premio Mayor de la Lotería de Boyacá tiene un valor bruto de 15 000 millones de pesos colombianos, correspondiente al billete completo.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá HOY

Hay una variedad de premios de la Lotería de Boyacá, que puedes ganar si aciertas las bolillas. Conoce cuáles son los montos y los secos del juego:

  • Fortuna: 1 000 millones
  • Alegría: 400 millones
  • Ilusión: 300 millones
  • Esperanza: 100 millones
  • Berraquera: 4 premios de 50 millones
  • Optimismo: 15 premios de 20 millones
  • Valentía: 36 premios de 10 millones.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto | Predicciones y tarot de Josie Diez Canseco

  2. Hermanas Serpa sorprendieron a bañistas de 'Los Yuyos' con divertidos retos y premios

  3. Resultados y jugada ganadora de La Tinka del miércoles 13 de agosto

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano