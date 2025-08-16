- Hoy:
Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 16 de agosto: números ganadores y premio mayor del último sorteo 4585
La Lotería de Boyacá regresó este sábado 16 de agosto con su sorteo 4585, que promete regalar el premio mayor de $15.000 millones. Conoce qué números caerán.
La Lotería de Boyacá está de vuelta en Colombia y este sábado 16 de agosto del 2025 vuelve para recompensar a los afortunados participantes. En esta nota de Líbero, te compartimos todos los detalles que necesitas saber sobre el sorteo 4585, que tiene un variado plan de premios. ¿A qué hora se juega? Estas y más interrogantes te respondemos a continuación.
PUEDES VER: Lotería Boyacá del sábado 9 de agosto | Último resultado, lista de premios y más del sorteo 4584
¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del 9 de agosto 2025?
- Número ganador del Premio Mayor: 3670
- Serie del Premio Mayor: 208
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se celebra todos los sábados por la noche. El horario oficial del sorteo del Premio Mayor es a las 10:42 p.m., hora local (Colombia).
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El Premio Mayor de la Lotería de Boyacá tiene un valor bruto de 15 000 millones de pesos colombianos, correspondiente al billete completo.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá HOY
Hay una variedad de premios de la Lotería de Boyacá, que puedes ganar si aciertas las bolillas. Conoce cuáles son los montos y los secos del juego:
- Fortuna: 1 000 millones
- Alegría: 400 millones
- Ilusión: 300 millones
- Esperanza: 100 millones
- Berraquera: 4 premios de 50 millones
- Optimismo: 15 premios de 20 millones
- Valentía: 36 premios de 10 millones.
