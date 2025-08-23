Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 23 de agosto: premio mayor del último sorteo 4586 y números ganadores

Este sábado 23 de agosto del 2025, regresa la Lotería de Boyacá para premiar a los afortunados participantes con su premio mayor de $15.000 millones de pesos y secos. Si piensa participar del popular juego en Colombia, accede a toda la información que tenemos en esta nota, como a qué hora juega, estadísticas y cómo seguir EN VIVO vía Canal 13 o YouTube.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del 16 de agosto 2025?

Números ganadores: 0904

Serie: 345

Boleto ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 16 de agosto.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, y su horario habitual de la transmisión del sorteo comienza alrededor de las 10:30 p.m. (hora de Colombia), pero el premio mayor se anuncia aproximadamente a las 10:40 p.m.

Premios que sortea la Lotería de Boyacá

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

¿En qué canal se transmite el sorteo de la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se transmite todos los sábados en la noche a través del Canal Trece, señal de televisión abierta en Colombia. También lo puedes seguir en vivo por el sitio web oficial de la Lotería de Boyacá, Facebook Live y YouTube Live en el canal oficial.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá