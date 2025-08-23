0

Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 23 de agosto: premio mayor del último sorteo 4586 y números ganadores

La Lotería de Boyacá realizará su último sorteo 4586 este sábado 23 de agosto y AQUÍ podrá revisar cuáles son los números ganadores, estadística, premios y más.

Angie De La Cruz
Coteja tu boleto ganador de la Lotería de Boyacá de este sábado 23 de agosto.
Coteja tu boleto ganador de la Lotería de Boyacá de este sábado 23 de agosto. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este sábado 23 de agosto del 2025, regresa la Lotería de Boyacá para premiar a los afortunados participantes con su premio mayor de $15.000 millones de pesos y secos. Si piensa participar del popular juego en Colombia, accede a toda la información que tenemos en esta nota, como a qué hora juega, estadísticas y cómo seguir EN VIVO vía Canal 13 o YouTube.

Checa los nuevos resultados de la Lotería de Boyacá.

PUEDES VER: Lotería Boyacá del sábado 9 de agosto | Último resultado, lista de premios y más del sorteo 4584

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del 16 de agosto 2025?

  • Números ganadores: 0904
  • Serie: 345

Boleto ganador de la Lotería de Boyacá del sábado 16 de agosto.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, y su horario habitual de la transmisión del sorteo comienza alrededor de las 10:30 p.m. (hora de Colombia), pero el premio mayor se anuncia aproximadamente a las 10:40 p.m.

Premios que sortea la Lotería de Boyacá

  • Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
  • 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
  • 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
  • 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
  • 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
  • 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
  • 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
  • 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

¿En qué canal se transmite el sorteo de la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se transmite todos los sábados en la noche a través del Canal Trece, señal de televisión abierta en Colombia. También lo puedes seguir en vivo por el sitio web oficial de la Lotería de Boyacá, Facebook Live y YouTube Live en el canal oficial.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

FechaSorteoNúmero GanadorSerie
16 agosto 202545850904345
9 agosto 202545843670208
2 agosto 202545838038009
26 julio 202545825605207
19 julio 202545818794353
12 julio 202545807975429
5 julio 202545790619462
28 junio 202545783859141
21 junio 202545774351009
14 junio 202545763640004
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Indirecta para Cristal? Esposa de Cauteruccio lanzó potente mensaje tras victoria de Bolívar: "Mejor..."

  2. Horóscopo y predicciones hoy, sábado 23 de agosto, según Josie Diez Canseco

  3. Sinuano Día y Noche del viernes 22 de agosto: qué jugó y números ganadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano