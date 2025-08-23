- Hoy:
Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 23 de agosto: premio mayor del último sorteo 4586 y números ganadores
La Lotería de Boyacá realizará su último sorteo 4586 este sábado 23 de agosto y AQUÍ podrá revisar cuáles son los números ganadores, estadística, premios y más.
Este sábado 23 de agosto del 2025, regresa la Lotería de Boyacá para premiar a los afortunados participantes con su premio mayor de $15.000 millones de pesos y secos. Si piensa participar del popular juego en Colombia, accede a toda la información que tenemos en esta nota, como a qué hora juega, estadísticas y cómo seguir EN VIVO vía Canal 13 o YouTube.
PUEDES VER: Lotería Boyacá del sábado 9 de agosto | Último resultado, lista de premios y más del sorteo 4584
¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del 16 de agosto 2025?
- Números ganadores: 0904
- Serie: 345
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, y su horario habitual de la transmisión del sorteo comienza alrededor de las 10:30 p.m. (hora de Colombia), pero el premio mayor se anuncia aproximadamente a las 10:40 p.m.
Premios que sortea la Lotería de Boyacá
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
¿En qué canal se transmite el sorteo de la Lotería de Boyacá?
El sorteo de la Lotería de Boyacá se transmite todos los sábados en la noche a través del Canal Trece, señal de televisión abierta en Colombia. También lo puedes seguir en vivo por el sitio web oficial de la Lotería de Boyacá, Facebook Live y YouTube Live en el canal oficial.
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá
|Fecha
|Sorteo
|Número Ganador
|Serie
|16 agosto 2025
|4585
|0904
|345
|9 agosto 2025
|4584
|3670
|208
|2 agosto 2025
|4583
|8038
|009
|26 julio 2025
|4582
|5605
|207
|19 julio 2025
|4581
|8794
|353
|12 julio 2025
|4580
|7975
|429
|5 julio 2025
|4579
|0619
|462
|28 junio 2025
|4578
|3859
|141
|21 junio 2025
|4577
|4351
|009
|14 junio 2025
|4576
|3640
|004
