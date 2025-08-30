Lotería Boyacá de hoy, sábado 30 de agosto | ¿A qué se juega y dónde ver los resultados del sorteo 4587?

La Lotería de Boyacá regresa hoy, sábado 30 de agosto, y te brinda una nueva oportunidad de cambiar tu destino para siempre. Si estás pensando en probar suerte en el sorteo 4587 de este tradicional juego colombiano, aquí encontrarás una guía completa con todo lo que necesitas saber: cómo participar, estadísticas, horario y los últimos resultados del premio mayor, que se mantiene en $15.000 millones.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá el sábado 23 de agosto?

El último resultado del sorteo 4587 de la Lotería de Boyacá fue el número 3628 de la serie 059, con un premio mayor de $15.000 millones. Te dejamos la pasada edición.

¿Cómo y dónde comprar la Lotería de Boyacá?

Para evitar las colas, la Lotería de Boyacá ha habilitado la opción de comprar boletos del sorteo 4587 a través de su página web. Una vez que ingreses a su portal, dirígete a la opción 'Compra en línea', que ofrece dos alternativas para realizar tu apuesta: Loti y LottiRed. Luego, sigue estos pasos:

Selecciona el punto de venta de tu preferencia y busca nuevamente Lotería de Boyacá.

Ingresa el número, la serie y las fracciones por las que deseas apostar.

Realiza el pago con el billete correspondiente y ¡listo!

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá hoy?

La transmisión de la Lotería de Boyacá se realiza cada sábado aproximadamente a las 10:00 p. m. (hora de Colombia). Aunque se sortean varios premios, el número ganador del premio mayor se revela alrededor de las 10:40 p. m. y las 10:45 p. m.

¿Dónde ver los resultados de la Lotería de Boyacá?

Cada edición de la Lotería de Boyacá se emite a través del Canal Trece y Telesantiago, tanto por Facebook como por YouTube. Además, la propia lotería publica los resultados de todos los premios en su portal digital.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá reparte más de 350 millones en premios a sus apostadores. Aunque el juego depende del azar y todos los números tienen las mismas probabilidades, algunos tienden a repetirse más que otros. Te mostramos las estadísticas de 4 cifras de los sorteos más recientes.

Combinación Apariciones 5605 1 8794 1 7975 1 0619 1 3859 1 4351 1 3640 1 4930 1 4848 1 8151 1 6611 1 1551 1 2585 1 5622 1 6543 1

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

A continuación, te presentamos los últimos números ganadores del premio mayor de la Lotería de Boyacá: