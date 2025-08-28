Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 28 de agosto: números ganadores y resultados recientes

HOY, jueves 28 de agosto de 2025, son miles de ciudadanos colombianos que estarán participando en el sorteo Sinuano, una de las loterías más populares del país. Es importante que revises las estadísticas, horarios y posibles premios que podrías llevarte. ¡Mucha suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 28 de agosto 08:32 ¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche? Puedes seguir el sorteo en vivo a través del canal Telecaribe o en la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. 07:19 ¡Bienvenidos! Este jueves 28 de agosto, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

Si vas a participar del sorteo del Sinuano, es importante que sepas que se lleva a cabo hoy en dos horarios distintos, como es habitual. El primer de ellos, conocido como Sinuano Día, comienza a las 2:30 p. m. Horas más tarde, se realizael segundo sorteo, Sinuano Noche, el cual está programado para las 10:30 p. m., a excepción de los domingos y festivos, que se juega a las 8:30 .m.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?

Para revisar los resultados del sorteo Sinuano debes sintonizar el canal oficial Telecaribe o la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia. Además de ello, también te dejamos toda la información necesaria en la cobertura de hoy en Diario Líbero.

