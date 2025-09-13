0

Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de septiembre: a qué hora juega, últimos resultados y estadísticas

En esta nota vamos a conocer todos los resultados ganadores que lanzará el Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 13 de septiembre. ¡Te deseamos mucha suerte!

Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 1 de septiembre del 2025.
Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 1 de septiembre del 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
¡Bienvenido! iniciamos una nueva jornada del SInuano Día y Noche de HOY, sábado 13 de septiembre de 2025, por lo que en las siguientes líneas vamos a conocer toda la información relacionada a la popular lotería colombiana que concita mucha expectativa entre los jugadores del país cafetero. Quédate en esta nota que trae para ti el diario Líbero. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultados del Sinuano Día y Noche del viernes 12 de setiembre.

Resultados Sinuano Día y Noche HOY, sábado 13 de septiembre

07:05
13/9/2025

¡Bienvenidos!

Este sábado 13 de septiembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Consulta los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE sintonizando el canal oficial de Telecaribe o visitando la página de YouTube "Resultados de Loterías y Chances en Colombia". Estos medios garantizan información actualizada y confiable sobre los sorteos. Además, aquí te compartiremos los resultados oficiales.

¿Cuáles son los premios del SInuano Día y Noche?

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Cuáles son las modalidades de juego del Sinuano Día y Noche?

  • Directo (acierto exacto de las 4 cifras): paga 4 500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: paga 400 veces.
  • Dos cifras ("pata"): paga 50 veces.
  • Una cifra ("uñita"): paga 5 veces
  • En algunas ediciones, se suma la modalidad de "La Quinta", un quinto número que aporta premios adicionales.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano en Colombia?

El Sinuano se juega en puntos de venta SuperGiros en todo el país. Otra opción es probar suerte de forma virtual a través del portal web de SuperGiros o mediante operadores de juegos de azar con autorización oficial.

