Sinuano Día de HOY, sábado 4 de octubre EN VIVO: resultados, estadísticas y números ganadores

El sorteo Sinuano Día y Noche regresa este sábado 4 de octubre para emocionar a los participantes que prueban su suerte con este chance colombiano.

Angie De La Cruz
Conoce qué cayó en el sorteo Sinuano Día y Noche del sábado 4 de octubre.
Conoce qué cayó en el sorteo Sinuano Día y Noche del sábado 4 de octubre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este sábado 4 de octubre del 2025, el Sinuano Día y Noche tendrá una nueva edición que promete premiar a más de un participante. Este chance colombiano ofrece dos oportunidades diarias de probar tu suerte y llevarte las recompensas. ¿Ya compró su boleto ganador? En esta nota le brindamos toda la información que debe conocer para jugar. ¡Mucha suerte!

Resultado del Sinuano Día y Noche del viernes 3 de octubre.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de octubre EN VIVO

07:15
4/10/2025

¡Bienvenidos!

Este sábado 4 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El chance colombiano se realiza todos los días de la semana, de lunes a viernes, en sus dos ediciones: Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora local).

¿Cómo ver el sorteo Sinuano?

Para conocer los números ganadores del sorteo Sinuano Día y Noche, puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o en la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?

Los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan en función de la cantidad de números que coincidan en tu boleto de lotería con los números ganadores.

¿Cuántas loterías existen en Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

