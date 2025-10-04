Sinuano Día de HOY, sábado 4 de octubre EN VIVO: resultados, estadísticas y números ganadores

Este sábado 4 de octubre del 2025, el Sinuano Día y Noche tendrá una nueva edición que promete premiar a más de un participante. Este chance colombiano ofrece dos oportunidades diarias de probar tu suerte y llevarte las recompensas. ¿Ya compró su boleto ganador? En esta nota le brindamos toda la información que debe conocer para jugar. ¡Mucha suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de octubre EN VIVO 07:15 ¡Bienvenidos! Este sábado 4 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El chance colombiano se realiza todos los días de la semana, de lunes a viernes, en sus dos ediciones: Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Mientras que los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora local).

¿Cómo ver el sorteo Sinuano?

Para conocer los números ganadores del sorteo Sinuano Día y Noche, puede sintonizar el canal oficial Telecaribe o en la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?

Los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan en función de la cantidad de números que coincidan en tu boleto de lotería con los números ganadores.

¿Cuántas loterías existen en Colombia?