El Sinuano es una lotería muy popular en Colombia por sus sorteos diarios (Día y Noche), ofreciendo a los jugadores varias oportunidades para ganar. Este 30 de septiembre de 2025 se celebrarán tanto el sorteo de la edición Día como el de la edición Noche, y muchos apostadores ya están ansiosos por conocer todos los detalles.

Sinuano Día y Noche EN VIVO HOY, 30 de septiembre 08:47 ¿Cómo fue el resultado de Sinuano Día, 29 de septiembre de 2025? Los números ganadores del Sinuano Día, 29 de septiembre de 2025, son: 2938 - 0. 08:09 ¿Cómo salió Sinuano anoche? Anoche, el Sinuano Noche salió con los números ganadores 4 0 7 8 - 7. ¡Revisa tus jugadas para ver si resultaste ganador! 08:03 ¡Bienvenidos! Este martes 30 de septiembre se realizará la última edición del Sinuano Día y Noche del mes. Revisa aquí los resultados en vivo y conoce los números ganadores del sorteo. Además, entérate de los horarios de los sorteos para no perderte ninguna jugada. ¡Mucha suerte!

A continuación, te dejaremos la información sobre lo que se sabe hasta ahora del Sinuano Día y Noche para hoy, sus premios, la forma de jugarlos, horarios, mecanismos para participar, así como los canales de transmisión oficial y cómo seguir los resultados en vivo.

¿Qué jugó Sinuano hoy, 30 de septiembre?

El sorteo de Sinuano correspondiente al 30 de septiembre aún no ha sido realizado. Pronto podrás conocer los resultados.

¿Cómo jugar el Sinuano?

Para participar en el Sinuano (tanto en su versión Día como Noche), el jugador debe elegir una combinación de cuatro dígitos del 0 al 9.

La apuesta se hace sobre esa combinación, y los premios dependen de cuántas cifras se acierten en orden exacto (y a veces en modalidad "combinada" en versiones especiales).

Los premios aumentan según la cantidad de aciertos: acierto total (4 cifras), 3 cifras, 2 cifras o 1 cifra.

Existe también una modalidad "Combinada", en la que no importa el orden de los dígitos; si aciertas con las cifras en desorden, obtienes un premio especial (menor que si aciertas en orden).

La cuantía del premio se define como un múltiplo de lo apostado (es decir, depende del monto que puso el jugador).

Premios del Sinuano

Según fuentes de resultados anteriores, los premios estándar son:

Acierto de 4 cifras (orden completo): 4,500 veces lo apostado.

Acierto de 3 cifras (últimas 3 en orden): 400 veces lo apostado.

Acierto de 2 cifras (últimas 2 en orden): 50 veces lo apostado.

Acierto de 1 cifra: 5 veces lo apostado.

En modalidad "combinada" (si aplicable): acierto de 4 cifras en desorden da 208 veces lo apostado, y de 3 cifras en desorden da 83 veces lo apostado

Además, el Sinuano no tiene un premio fijo acumulado; es decir, el monto que se gana depende directamente de lo que el apostador puso.

Horarios del Sinuano Día y Noche

Para la jornada de hoy, martes 30 de septiembre de 2025, se espera que los sorteos se realicen en los horarios habituales:

Sinuano Día: 14:30 (2:30 p.m.), de lunes a sábado; los domingos a la 13:00 (1:00 p.m.)

Sinuano Noche: 22:30 (10:30 p.m.) de lunes a sábado; en domingos y festivos se adelanta a las 20:30 (8:30 p.m.)

Dónde ver los resultados y cómo seguir el sorteo en vivo

La transmisión en vivo suele ser por el canal regional Telecaribe, que es el medio oficial de cobertura para el Sinuano. También es habitual que los resultados se publiquen en plataformas digitales como YouTube, canal Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Los puntos de venta autorizados (SuperGiros, agencias Lotería El Sinuano) también suelen mostrar los resultados poco después del sorteo.