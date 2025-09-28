- Hoy:
Sinuano Día HOY, domingo 28 de septiembre, EN VIVO: números ganadores y últimos resultados del sorteo
Mira AQUÍ los números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 28 de septiembre. ¡Puedes ser uno de los ganadores, suerte!
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, domingo 28 de septiembre. Esta popular lotería colombiana cuenta con diversos premios, esto genera que los participantes quiere acceder a uno de ellos. Para conocer los últimos resultados, así como a qué hora juega, solo tienes que revisar las próximas líneas.
Sinuano Día y Noche Hoy, domingo 28 de septiembre
¡Bienvenido a la nueva edición del sorteo Sinuano!
¡Participa en el sorteo Sinuano de este domingo 28 de septiembre! Revisa aquí los resultados más recientes y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche mantiene un horario establecido de lunes a sábado. Sin embargo, algunos ciudadanos desconocen que los domingos o días festivos, la hora de inicio y final varía.
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m.
- Domingos y días festivos: 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
El Sinuano Día y Noche tiene una serie de premios, pero algunos participantes, desconocen cuáles son. Si eres uno de ellos, entonces toma nota.
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
Loterías de Colombia
Revisa cuáles son las loterías colombianas que puedes llegar a jugar en Colombia.
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana, por ende, los ciudadanos tienen mayores oportunidades de ganar. Los resultados de cada edición se transmiten por TeleSantiago o el canal de YouTube Record.
