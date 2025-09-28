El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, domingo 28 de septiembre. Esta popular lotería colombiana cuenta con diversos premios, esto genera que los participantes quiere acceder a uno de ellos. Para conocer los últimos resultados, así como a qué hora juega, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Sinuano Día y Noche Hoy, domingo 28 de septiembre 08:09 ¡Bienvenido a la nueva edición del sorteo Sinuano! ¡Participa en el sorteo Sinuano de este domingo 28 de septiembre! Revisa aquí los resultados más recientes y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche mantiene un horario establecido de lunes a sábado. Sin embargo, algunos ciudadanos desconocen que los domingos o días festivos, la hora de inicio y final varía.

Sinuano Día: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m.

Domingos y días festivos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche tiene una serie de premios, pero algunos participantes, desconocen cuáles son. Si eres uno de ellos, entonces toma nota.

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Loterías de Colombia

Revisa cuáles son las loterías colombianas que puedes llegar a jugar en Colombia.

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana, por ende, los ciudadanos tienen mayores oportunidades de ganar. Los resultados de cada edición se transmiten por TeleSantiago o el canal de YouTube Record.