Sinuano Día HOY, domingo 28 de septiembre, EN VIVO: números ganadores y últimos resultados del sorteo

Mira AQUÍ los números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 28 de septiembre. ¡Puedes ser uno de los ganadores, suerte!

Roxana Aliaga
Resultados del Sinuano Día y Noche del domingo 27 de septiembre.
Resultados del Sinuano Día y Noche del domingo 27 de septiembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, domingo 28 de septiembre. Esta popular lotería colombiana cuenta con diversos premios, esto genera que los participantes quiere acceder a uno de ellos. Para conocer los últimos resultados, así como a qué hora juega, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Conoce los últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del sábado 27 de septiembre.

PUEDES VER: ¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el sábado 27 de septiembre?

Sinuano Día y Noche Hoy, domingo 28 de septiembre

08:09
28/9/2025

¡Bienvenido a la nueva edición del sorteo Sinuano!

¡Participa en el sorteo Sinuano de este domingo 28 de septiembre! Revisa aquí los resultados más recientes y descubre si eres uno de los afortunados ganadores.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche mantiene un horario establecido de lunes a sábado. Sin embargo, algunos ciudadanos desconocen que los domingos o días festivos, la hora de inicio y final varía.

  • Sinuano Día: 2:30 p.m.
  • Sinuano Noche: 10:30 p.m.
  • Domingos y días festivos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche tiene una serie de premios, pero algunos participantes, desconocen cuáles son. Si eres uno de ellos, entonces toma nota.

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Loterías de Colombia

Revisa cuáles son las loterías colombianas que puedes llegar a jugar en Colombia.

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle

¿Qué días juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana, por ende, los ciudadanos tienen mayores oportunidades de ganar. Los resultados de cada edición se transmiten por TeleSantiago o el canal de YouTube Record.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

