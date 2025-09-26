0
¡LO ÚLTIMO!
Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana

Sinuano Día de HOY, viernes 26 de septiembre EN VIVO: resultados y números ganadores del sorteo

El sorteo Sinuano Día y Noche vuelve HOY con una nueva edición que emociona a sus participantes. ¿Ya compró su boleto? AQUÍ podrás seguir el sorteo EN VIVO.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 26 de septiembre.
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche del viernes 26 de septiembre. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

HOY, viernes 26 de septiembre, regresa el sorteo Sinuano Día y Noche, que promete premiar a más de un afortunado en Colombia. ¿Será usted? En esta nota podrá seguir el sorteo EN VIVO y conocer los resultados oficiales de las dos ediciones que se realizará a las 2:30 p. m. y 10:30 p. m., correspondientemente.

Sinuano de Día y Noche: revisa los resultados oficiales

PUEDES VER: Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 25 de septiembre: números ganadores

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 26 de septiembre EN VIVO

08:33
26/9/2025

Estadística Sinuano Día

  • 1ª cifra: 3- 294 veces
  • 2ª cifra: 4 - 292 veces
  • 3ª cifra: 0- 279 veces
  • 4ª cifra: 2- 299 veces
07:12
26/9/2025

¡Bienvenidos!

Este viernes 26 de septiembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El chance del Sinuano se juega todos los días de la semana en sus dos ediciones: Día se realiza a las 14:30 p. m. y el sorteo de Noche, a las 22:30 p. m. de lunes a sábado, pero los domingos y festivos a las 20:30.

Últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche

Conoce cuáles fueron los números ganadores del Sinuano Día y Noche en esta última semana. Revisa las últimas bolillas que cayeron en los sorteos:

  • 24 de septiembre de 2025 | Sinuano Día: 2972 - Sinuano Noche: 4901
  • 23 de septiembre de 2025 | Sinuano Día: 6499 - Sinuano Noche: 5360
  • 22 de septiembre de 2025 | Sinuano Día: 5844 - Sinuano Noche: 7278
  • 21 de septiembre de 2025 | Sinuano Día: 3005 - Sinuano Noche: 0800

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Te compartimos las estadísticas del Sinuano Día y Noche para que sepas qué números puedes marcar en tu boleto de hoy. Revisa los números que más salen por posición:

  • Sinuano Día
  • 1ª posición: 2 veces → 14 apariciones
  • 2ª posición: 9 veces → 15 apariciones
  • 3ª posición: 6 veces → 13 apariciones
  • 4ª posición: 8 veces → 16 apariciones
  • Sinuano Noche
  • Posición 1: 2 (≈ 295 veces)
  • Posición 2: 4 (≈ 293 veces)
  • Posición 3: 0 (≈ 280 veces)
  • Posición 4: 2 (≈ 300 veces)
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, viernes 26 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Sinuano Día y Noche del jueves 25 de septiembre: últimos resultados y números ganadores

  3. Crueles memes de la derrota de Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano