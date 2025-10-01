Resultados Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 1 de octubre EN VIVO: números ganadores de la lotería

Para alegría de miles de colombianos, este miércoles 1ero de octubre se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números y también con la nueva quinta.

Resultados Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 1 de octubre, EN VIVO 08:15 ¡Bienvenidos! Este miércoles 1 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Sinuano Día y Noche del mes. Consulta los resultados en vivo y descubre al instante los números ganadores del sorteo. Además, conoce los horarios de los sorteos para que no te pierdas ninguna jugada. ¡Mucha suerte! 08:14 ¿Cómo jugó Sinuano anoche? Anoche, los números ganadores del Sinuano Noche fueron 3427 y 9. ¡Revisa tus boletos para ver si la suerte estuvo de tu lado!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Cuáles son los premios que ofrece el Sinuano?

Con la llegada de la 'Quinta' balota podrás ganar muchos premios. Te dejamos la lista de premios que recibirás por tus aciertos. ¡Mucha suerte para llevarte el premio mayor.

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.

¿Qué significa el nombre Sinuano?

Aunque el Sinuano es una lotería muy popular, pocos saben que su nombre proviene del río Sinú, vital para las comunidades locales a lo largo de la historia.