0
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 3 de octubre: números ganadores del último sorteo

AQUÍ podrás ver los últimos resultados del Sinuano Día y Noche HOY, viernes 3 de octubre, así como a qué hora inicia cada uno de los sorteos.

Roxana Aliaga
Resultado del Sinuano Día y Noche del viernes 3 de octubre.
Resultado del Sinuano Día y Noche del viernes 3 de octubre. | Composición: Líbero.pe
El Sinuano Día y Noche es el juego más popular de Colombia, porque cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. El sorteo está de regreso HOY, viernes 3 de octubre, y si quieres conocer los últimos resultados, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche: revisa los últimos resultados del juego

PUEDES VER: ¿Cómo jugó el Sinuano Dia y Noche el jueves 2 de octubre?

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 3 de octubre

07:23
3/10/2025

¡Bienvenidos!

Este viernes 3 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué jugó el Sinuano Día y Noche el jueves 2 de octubre?

  • Números ganadores del Sinuano Día: 2542 - 3
  • Números ganadores del Sinuano Noche:

Horario del Sinuano Día y Noche

Las personas deben saber que, la lotería de Colombia cuenta con un horario establecido de lunes a sábado; sin embargo, los días festivos y domingos cambia el Sinuano Noche.

  • Sinuano Día: 14:30 p.m. de lunes a domingo
  • Sinuano Noche: 22:30 p.m. de lunes a sábados
  • Días festivos y domingos: 2:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

A continuación podrás conocer los premios del Sinuano Día y Noche, no dudes en participar, porque puedes ser uno de los ganadores.

  • Acierto de 4 cifras (orden completo): 4,500 veces lo apostado.
  • Acierto de 3 cifras (últimas 3 en orden): 400 veces lo apostado.
  • Acierto de 2 cifras (últimas 2 en orden): 50 veces lo apostado.
  • Acierto de 1 cifra: 5 veces lo apostado.
  • En modalidad "combinada" (si aplicable): acierto de 4 cifras en desorden da 208 veces lo apostado, y de 3 cifras en desorden da 83 veces lo apostado
  • Además, el Sinuano no tiene un premio fijo acumulado; es decir, el monto que se gana depende directamente de lo que el apostador puso.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche se transmite por la señal regional Telecaribe. Se debe tener en cuenta que, también pueden ver las bolillas ganadoras por el canal de YouTube Record, así como la web del Diario Líbero.

¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche?

Si aún no sabes cómo jugar el Sinuano Día y Noche, entonces tienes que prestar mucha atención a los siguientes puntos que te brindaremos a continuación. ¡Toma nota!

  • Para participar en el Sinuano (tanto en su versión Día como Noche), el jugador debe elegir una combinación de cuatro dígitos del 0 al 9.
  • La apuesta se hace sobre esa combinación, y los premios dependen de cuántas cifras se acierten en orden exacto (y a veces en modalidad "combinada" en versiones especiales).
  • Los premios aumentan según la cantidad de aciertos: acierto total (4 cifras), 3 cifras, 2 cifras o 1 cifra.
  • Existe también una modalidad "Combinada", en la que no importa el orden de los dígitos; si aciertas con las cifras en desorden, obtienes un premio especial (menor que si aciertas en orden).
  • La cuantía del premio se define como un múltiplo de lo apostado (es decir, depende del monto que puso el jugador).
