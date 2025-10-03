Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 3 de octubre: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche es el juego más popular de Colombia, porque cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. El sorteo está de regreso HOY, viernes 3 de octubre, y si quieres conocer los últimos resultados, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, viernes 3 de octubre 07:23 ¡Bienvenidos! Este viernes 3 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué jugó el Sinuano Día y Noche el jueves 2 de octubre?

Números ganadores del Sinuano Día: 2542 - 3

Números ganadores del Sinuano Noche:

Horario del Sinuano Día y Noche

Las personas deben saber que, la lotería de Colombia cuenta con un horario establecido de lunes a sábado; sin embargo, los días festivos y domingos cambia el Sinuano Noche.

Sinuano Día: 14:30 p.m. de lunes a domingo

Sinuano Noche: 22:30 p.m. de lunes a sábados

Días festivos y domingos: 2:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

A continuación podrás conocer los premios del Sinuano Día y Noche, no dudes en participar, porque puedes ser uno de los ganadores.

Acierto de 4 cifras (orden completo): 4,500 veces lo apostado.

Acierto de 3 cifras (últimas 3 en orden): 400 veces lo apostado.

Acierto de 2 cifras (últimas 2 en orden): 50 veces lo apostado.

Acierto de 1 cifra: 5 veces lo apostado.

En modalidad "combinada" (si aplicable): acierto de 4 cifras en desorden da 208 veces lo apostado, y de 3 cifras en desorden da 83 veces lo apostado

Además, el Sinuano no tiene un premio fijo acumulado; es decir, el monto que se gana depende directamente de lo que el apostador puso.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Las personas deben saber que el Sinuano Día y Noche se transmite por la señal regional Telecaribe. Se debe tener en cuenta que, también pueden ver las bolillas ganadoras por el canal de YouTube Record, así como la web del Diario Líbero.

¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche?

Si aún no sabes cómo jugar el Sinuano Día y Noche, entonces tienes que prestar mucha atención a los siguientes puntos que te brindaremos a continuación. ¡Toma nota!