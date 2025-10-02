Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 2 de octubre: ÚLTIMOS RESULTADOS del sorteo en Colombia

El Sinuano es una lotería y chance muy popular en la región Caribe de Colombia, cuyo nombre está inspirado en el río Sinú, símbolo representativo de esa zona. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una opción frecuente de juego diario en varias localidades del país, gracias a su sencillez, múltiples horarios de sorteo y su amplia difusión mediática.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 2 de octubre 07:10 ¡Bienvenidos! Este jueves 2 de octubre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Cada día se realizan dos sorteos denominados Sinuano Día y Sinuano Noche, lo que permite a los jugadores multiplicar sus oportunidades de participar y ganar. La dinámica consiste en elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y apostar cierta suma de dinero de acuerdo con las modalidades permitidas. Si tu número coincide en el orden exacto o con otras variantes (últimas tres cifras, últimas dos, etc.), puedes obtener premios que multiplican lo que invertiste.

Para el jueves 2 de octubre, se espera que se realicen ambos sorteos en sus horarios habituales: Sinuano Día en la tarde y Sinuano Noche en la noche. En esta nota vamos a precisar los horarios confirmados, cómo jugar, los días en que se realizan los sorteos y por dónde puedes seguirlos en vivo o consultar los resultados.

Horarios del sorteo el jueves 2 de octubre

Para el jueves 2 de octubre, los horarios probables son los mismos de rutina:

Sinuano Día: 2:30 p. m. (14:30)

Sinuano Noche: 10:30 p. m. (22:30) en días entre lunes y sábado

En domingos y festivos, el sorteo de la noche se adelanta a las 8:30 p. m. (20:30)

Por lo tanto, para el jueves 2 de octubre, se estima que habrá dos sorteos: a las 14:30 (Sinuano Día) y a las 22:30 (Sinuano Noche).

¿Cómo jugar al Sinuano?

Para participar en el Sinuano, el procedimiento habitual es el siguiente:

Elegir el número

Seleccionar un número de 4 dígitos entre 0000 y 9999.

Modalidades permitidas

Apuesta directa: acertar las 4 cifras en el orden exacto.

Otras variantes: acertar solo las últimas 3 cifras, las últimas 2 cifras, o incluso solo una cifra (según las normas locales del juego).

También puede existir la modalidad combinada, dependiendo de la normativa vigente, pero no siempre todas las variantes están disponibles públicamente.

¿Dónde comprar el boleto del Sinuano?

Los tickets del Sinuano se adquieren en puntos de venta autorizados de la lotería local o en modalidades autorizadas en línea (si aplica en la región). En ediciones pasadas, el costo de la apuesta básica ha sido de aproximadamente 500 pesos colombianos por jugada.

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

Acierto de las 4 cifras en orden: 4.500 veces lo apostado

Acierto de 3 cifras: 400 veces lo apostado

Acierto de 2 cifras: 50 veces lo apostado

Acierto de 1 cifra: 5 veces lo apostado

Ten en cuenta que los premios pueden estar sujetos a retenciones fiscales si superan ciertos montos establecidos por la normativa tributaria del país.

¿Por dónde ver o consultar el sorteo?

Para seguir el sorteo del Sinuano en vivo o consultar los resultados, estas son las vías habituales: