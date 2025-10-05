- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sevilla vs Barcelona
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Boca vs Newells
- Rosario Central vs River Plate
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Resultado Sinuano Día HOY, domingo 5 de octubre, EN VIVO: números ganadores del último sorteo
Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche hoy, domingo 5 de octubre, y descubre si eres uno de los ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!
MOMENTOS DESTACADOS
¿Qué jugó Sinuano Día hoy?
El sorteo de Sinuano Día todavía no se ha realizado hoy.
¿Qué jugó Sinuano Día hoy? El sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche se juega hoy, domingo 5 de octubre, y tú podrías ser uno de los afortunados de esta popular lotería en Colombia. Si buscas los últimos resultados de ambas ediciones, quédate aquí y revisa los números ganadores en las siguientes líneas. ¡Te deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del viernes 3 de octubre: Números ganadores del último sorteo colombiano
Resultado Sinuano Día y Noche HOY, domingo 5 de octubre
¿Qué jugó Sinuano Día hoy?
El sorteo de Sinuano Día todavía no se ha realizado hoy.
¿Qué jugó Sinuano Noche?
El resultado del Sinuano Noche de ayer, 4 de octubre, fue: 0743 - 0.
¡Bienvenidos!
Este sábado 5 de octubre vuelve el Sorteo Sinuano Día y Noche con una nueva edición llena de emoción. Revisa AQUÍ los números ganadores y los resultados oficiales y entérate del horario exacto del sorteo. ¡Que la suerte esté de tu lado!
¿Cómo jugó Sinuano hoy, 5 de octubre?
- Número ganador del Sinuano Día: PENDIENTE
- Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Si quieres jugar el Sinuano Día y Noche debes saber que hay un horario establecido de lunes a sábado. Sin embargo, algunos ciudadanos desconocen que los domingos o días festivos, la hora de inicio y final varía.
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m.
- Domingos y días festivos: 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
El Sinuano Día y Noche cuenta con una serie de premios, pero algunos participantes, desconocen cuáles son. Presta mucha atención al siguiente listado, porque puedes ser uno de los ganadores.
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
Loterías de Colombia
Conoce cuáles son las loterías colombianas que puedes llegar a jugar en Colombia.
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?
Mira los últimos resultados del Sinuano Día y Noche del domingo 5 de octubre EN VIVO por la señal de Telesantiago o el canal de YouTube de Record, porque tú puedes ser uno de los afortunados ganadores. ¡Suerte!
- 1
Frases por el Día del Médico peruano: HOY dedica estos mensajes en honor a su labor y vocación de servicio
- 2
RESULTADO Sinuano Día y Noche, sábado 4 de octubre: números ganadores de la lotería en Colombia
- 3
Horóscopo de HOY, domingo 5 de octubre: revisa las predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50