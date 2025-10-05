0
Resultado Sinuano Día HOY, domingo 5 de octubre, EN VIVO: números ganadores del último sorteo

Consulta los resultados del Sinuano Día y Noche hoy, domingo 5 de octubre, y descubre si eres uno de los ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!

Roxana Aliaga
Resultados Sinuano Día y Noche domingo 5 de octubre.
Resultados Sinuano Día y Noche domingo 5 de octubre.

MOMENTOS DESTACADOS

08:43

¿Qué jugó Sinuano Día hoy?

El sorteo de Sinuano Día todavía no se ha realizado hoy.

COMPARTIR

¿Qué jugó Sinuano Día hoy? El sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche se juega hoy, domingo 5 de octubre, y tú podrías ser uno de los afortunados de esta popular lotería en Colombia. Si buscas los últimos resultados de ambas ediciones, quédate aquí y revisa los números ganadores en las siguientes líneas. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultado del Sinuano Día y Noche del viernes 3 de octubre.

Resultado Sinuano Día y Noche del viernes 3 de octubre: Números ganadores del último sorteo colombiano

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, domingo 5 de octubre

08:43
5/10/2025

08:16
5/10/2025

¿Qué jugó Sinuano Noche?

El resultado del Sinuano Noche de ayer, 4 de octubre, fue: 0743 - 0.

08:14
5/10/2025

¡Bienvenidos!

Este sábado 5 de octubre vuelve el Sorteo Sinuano Día y Noche con una nueva edición llena de emoción. Revisa AQUÍ los números ganadores y los resultados oficiales y entérate del horario exacto del sorteo. ¡Que la suerte esté de tu lado!

¿Cómo jugó Sinuano hoy, 5 de octubre?

  • Número ganador del Sinuano Día: PENDIENTE
  • Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Si quieres jugar el Sinuano Día y Noche debes saber que hay un horario establecido de lunes a sábado. Sin embargo, algunos ciudadanos desconocen que los domingos o días festivos, la hora de inicio y final varía.

  • Sinuano Día: 2:30 p.m.
  • Sinuano Noche: 10:30 p.m.
  • Domingos y días festivos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche cuenta con una serie de premios, pero algunos participantes, desconocen cuáles son. Presta mucha atención al siguiente listado, porque puedes ser uno de los ganadores.

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Loterías de Colombia

Conoce cuáles son las loterías colombianas que puedes llegar a jugar en Colombia.

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Mira los últimos resultados del Sinuano Día y Noche del domingo 5 de octubre EN VIVO por la señal de Telesantiago o el canal de YouTube de Record, porque tú puedes ser uno de los afortunados ganadores. ¡Suerte!

