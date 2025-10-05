¿Qué jugó Sinuano Día hoy? El sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche se juega hoy, domingo 5 de octubre, y tú podrías ser uno de los afortunados de esta popular lotería en Colombia. Si buscas los últimos resultados de ambas ediciones, quédate aquí y revisa los números ganadores en las siguientes líneas. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, domingo 5 de octubre 08:43 ¿Qué jugó Sinuano Día hoy? El sorteo de Sinuano Día todavía no se ha realizado hoy. 08:16 ¿Qué jugó Sinuano Noche? El resultado del Sinuano Noche de ayer, 4 de octubre, fue: 0743 - 0. 08:14 ¡Bienvenidos! Este sábado 5 de octubre vuelve el Sorteo Sinuano Día y Noche con una nueva edición llena de emoción. Revisa AQUÍ los números ganadores y los resultados oficiales y entérate del horario exacto del sorteo. ¡Que la suerte esté de tu lado!

¿Cómo jugó Sinuano hoy, 5 de octubre?

Número ganador del Sinuano Día: PENDIENTE

Número ganador del Sinuano Noche: PENDIENTE

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Si quieres jugar el Sinuano Día y Noche debes saber que hay un horario establecido de lunes a sábado. Sin embargo, algunos ciudadanos desconocen que los domingos o días festivos, la hora de inicio y final varía.

Sinuano Día: 2:30 p.m.

Sinuano Noche: 10:30 p.m.

Domingos y días festivos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche cuenta con una serie de premios, pero algunos participantes, desconocen cuáles son. Presta mucha atención al siguiente listado, porque puedes ser uno de los ganadores.

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Mira los últimos resultados del Sinuano Día y Noche del domingo 5 de octubre EN VIVO por la señal de Telesantiago o el canal de YouTube de Record, porque tú puedes ser uno de los afortunados ganadores. ¡Suerte!