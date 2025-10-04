Últimos resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 4 de octubre: números ganadores del Premio Mayor

La Lotería de Boyacá está de regreso HOY, sábado 4 de octubre. Este juego es uno de los más populares de Colombia, porque cuenta con diversos premios a favor de sus concursantes. Para conocer los últimos resultados del sorteo 4592, que tiene un premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos, y a qué hora inicia el juego, solo tienes que revisar las próximas líneas.

Último resultado Lotería de Boyacá de HOY, sábado 4 de octubre

Número ganador de la Lotería de Boyacá: -

Serie: -

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá juega a las 10:40 de la noche, pero sorteo del Premio Mayor, de 15,000 millones de pesos colombianos, comienza a las 10:42 p.m. Cada sábado hay un nuevo sorteo con la finalidad de que más participantes ganan los diversos premios.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

Revisa cuáles son los números ganadores que más han salido en la Lotería de Boyacá este 2025. Una de estas cifras te podría hacer ganar mucho dinero en cuestión de segundos. ¡Toma nota!

Número 7: 16 veces

Número 0: 13 veces

Número 5: 14 veces

Número 6: 17 veces

Número 1: 18 veces

Número 8: 17 veces

Resultado de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre

El número ganador de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre fue 7888 con una serie de 341. Un participante logró ganar el Premio Mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.

Resultado de la Lotería de Boyacá.

Premios de la Lotería de Boyacá

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes llegar a ganar si participas en el sorteo 4592.