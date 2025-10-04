- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Últimos resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 4 de octubre: números ganadores del Premio Mayor
AQUÍ verás los resultados de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 4 de octubre, porque podrías ganar los 15,000 millones de pesos colombianos.
La Lotería de Boyacá está de regreso HOY, sábado 4 de octubre. Este juego es uno de los más populares de Colombia, porque cuenta con diversos premios a favor de sus concursantes. Para conocer los últimos resultados del sorteo 4592, que tiene un premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos, y a qué hora inicia el juego, solo tienes que revisar las próximas líneas.
Último resultado Lotería de Boyacá de HOY, sábado 4 de octubre
- Número ganador de la Lotería de Boyacá: -
- Serie: -
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá juega a las 10:40 de la noche, pero sorteo del Premio Mayor, de 15,000 millones de pesos colombianos, comienza a las 10:42 p.m. Cada sábado hay un nuevo sorteo con la finalidad de que más participantes ganan los diversos premios.
Estadísticas de la Lotería de Boyacá
Revisa cuáles son los números ganadores que más han salido en la Lotería de Boyacá este 2025. Una de estas cifras te podría hacer ganar mucho dinero en cuestión de segundos. ¡Toma nota!
- Número 7: 16 veces
- Número 0: 13 veces
- Número 5: 14 veces
- Número 6: 17 veces
- Número 1: 18 veces
- Número 8: 17 veces
Resultado de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre
El número ganador de la Lotería de Boyacá del 27 de septiembre fue 7888 con una serie de 341. Un participante logró ganar el Premio Mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.
Resultado de la Lotería de Boyacá.
Premios de la Lotería de Boyacá
A continuación, podrás conocer cuáles son los premios que puedes llegar a ganar si participas en el sorteo 4592.
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50