Último resultado de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 27 de septiembre: números ganadores del Premio Mayor

La Lotería de Boyacá se ha convertido en el juego más popular de Colombia. HOY, sábado 27 de septiembre, se está realizando un nuevo juego y AQUÍ podrás consultar los resultados oficiales del sorteo 4591. Verifica si ganaste el premio mayor de 15,000 millones de pesos.

Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 27 de septiembre

Números ganadores de la Lotería de Boyacá: PENDIENTE

Serie: PENDIENTE

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá inicia a las 10:40 p.m. (Hora Bogotá), pero el Premio Mayor de 15,000 millones de pesos comienza a jugarse a las 10:50 aproximadamente. Se debe tener en cuenta que, todos los sábados, hay un nuevo sorteo.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

Conoce cuáles son los números que más han salido en la Lotería de Boyacá este 2025. Presta mucha atención a los dígitos, porque uno de ellos podría hacerte ganar los 15,000 millones del Premio Mayor.

Número 5: 30 veces

Número 6: 19 veces

19 veces Número 9: 19 veces

19 veces Número 4: 19 veces.

Premios de la Lotería de Boyacá

A continuación, podrás revisar cuáles son los premios que puedes llegar a ganar si participas en los sorteos de la Lotería de Boyacá. ¡Mucha suerte!

Premio Mayor: 15.000 millones de pesos

1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

Resultado del último sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 20 de septiembre

Diversos ciudadanos se preguntan cómo jugó la Lotería de Boyacá, si eres uno de ellos, entonces debes saber que el número ganador fue 8555 y tuvo una serie de 281.