Lotería de Boyacá de HOY, sábado 27 de septiembre: últimos resultados del premio mayor

Este sábado 27 de septiembre regresa la Lotería de Boyacá con un emocionante sorteo y su premio mayor de $15.000. ¿A qué juega y cuáles son los últimos resultados? En esta nota de Líbero podrá seguir todos los detalles de este juego que se realiza en Colombia, además, podrás cotejar tu boleto con las bolillas ganadoras.

¿Qué número ganó en la Lotería de Boyacá del sábado 20 de septiembre?

Número ganador: 8555

Serie: 281

Boleto ganador del último sorteo de la Lotería de Boyacá.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá juega los sábados a las 10:42 p. m. (hora de Colombia) y se da a conocer cuáles son las balotas del premio mayor. Recuerda que también se sortea el plan de premios con secos.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

Según sitios de estadísticas, los números que más han salido recientemente en los últimos sorteos, por posición, incluyen: 5, 9, 7, 2. Mientras, que los números menos habituales, es decir, los que han salido menos veces, incluyen: 4, 8, 6, 0, considerando resultados desde 2022 hasta el más reciente.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

Fecha Sorteo Número ganador Serie 20 de septiembre de 2025 4590 8555 281 13 de septiembre de 2025 4589 2885 336 6 de septiembre de 2025 4588 2235 189 30 de agosto de 2025 4587 9106 118 23 de agosto de 2025 4586 3628 059

Plan de premios de la Lotería de Boyacá