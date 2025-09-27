0

Lotería de Boyacá de HOY, sábado 27 de septiembre: últimos resultados del premio mayor

Hoy puede ser tu día de suerte y llevarte la jugosa suma de 15 millones de pesos, gracias a la popular lotería colombiana. AQUÍ podrás seguir EN VIVO el sorteo.

Angie De La Cruz
Conoce cuáles son los resultados del último sorteo 4591 de la Lotería de Boyacá.
Conoce cuáles son los resultados del último sorteo 4591 de la Lotería de Boyacá. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este sábado 27 de septiembre regresa la Lotería de Boyacá con un emocionante sorteo y su premio mayor de $15.000. ¿A qué juega y cuáles son los últimos resultados? En esta nota de Líbero podrá seguir todos los detalles de este juego que se realiza en Colombia, además, podrás cotejar tu boleto con las bolillas ganadoras.

Resultados del sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 20 de septiembre.

¿Qué número ganó en la Lotería de Boyacá del sábado 20 de septiembre?

  • Número ganador: 8555
  • Serie: 281
Lotería de Boyacá

Boleto ganador del último sorteo de la Lotería de Boyacá.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá juega los sábados a las 10:42 p. m. (hora de Colombia) y se da a conocer cuáles son las balotas del premio mayor. Recuerda que también se sortea el plan de premios con secos.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

Según sitios de estadísticas, los números que más han salido recientemente en los últimos sorteos, por posición, incluyen: 5, 9, 7, 2. Mientras, que los números menos habituales, es decir, los que han salido menos veces, incluyen: 4, 8, 6, 0, considerando resultados desde 2022 hasta el más reciente.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

FechaSorteoNúmero ganadorSerie
20 de septiembre de 202545908555281
13 de septiembre de 202545892885336
6 de septiembre de 202545882235189
30 de agosto de 202545879106118
23 de agosto de 202545863628059

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
  • 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
  • 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
  • 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
  • 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
  • 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
  • 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
  • 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
