Lotería de Boyacá de HOY, sábado 27 de septiembre: últimos resultados del premio mayor
Hoy puede ser tu día de suerte y llevarte la jugosa suma de 15 millones de pesos, gracias a la popular lotería colombiana. AQUÍ podrás seguir EN VIVO el sorteo.
Este sábado 27 de septiembre regresa la Lotería de Boyacá con un emocionante sorteo y su premio mayor de $15.000. ¿A qué juega y cuáles son los últimos resultados? En esta nota de Líbero podrá seguir todos los detalles de este juego que se realiza en Colombia, además, podrás cotejar tu boleto con las bolillas ganadoras.
¿Qué número ganó en la Lotería de Boyacá del sábado 20 de septiembre?
- Número ganador: 8555
- Serie: 281
Boleto ganador del último sorteo de la Lotería de Boyacá.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá juega los sábados a las 10:42 p. m. (hora de Colombia) y se da a conocer cuáles son las balotas del premio mayor. Recuerda que también se sortea el plan de premios con secos.
Estadísticas de la Lotería de Boyacá
Según sitios de estadísticas, los números que más han salido recientemente en los últimos sorteos, por posición, incluyen: 5, 9, 7, 2. Mientras, que los números menos habituales, es decir, los que han salido menos veces, incluyen: 4, 8, 6, 0, considerando resultados desde 2022 hasta el más reciente.
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá
|Fecha
|Sorteo
|Número ganador
|Serie
|20 de septiembre de 2025
|4590
|8555
|281
|13 de septiembre de 2025
|4589
|2885
|336
|6 de septiembre de 2025
|4588
|2235
|189
|30 de agosto de 2025
|4587
|9106
|118
|23 de agosto de 2025
|4586
|3628
|059
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Mayor: 15.000 millones de pesos
- 1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- 1 Premio Alegría: 400 millones de pesos
- 1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- 1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- 4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos
- 15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos
- 36 Premios Valentía: 10 millones de pesos
