Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 11 de octubre: números ganadores del premio mayor

La Lotería de Boyacá regresa HOY, sábado 11 de octubre, con un emocionante sorteo que premia a los afortunados jugadores. ¿Ya compró tu boleto ganador? En esta edición puede llevarse hasta 15.000 millones de pesos, si logra acertar las balotas. Conoce AQUÍ toda la información.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados a las 10:40 p. m. (hora de Colombia), pero el juego del premio mayor de $15.000 millones comienza a las 10:42 de la noche.

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería de Boyacá?

Puedes ver el juego de la Lotería de Boyacá mediante diversas plataformas: Canal Trece, televisión en Colombia Facebook Live, en la página oficial de la Lotería de Boyacá y YouTube Live, desde los canales oficiales.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá