Resultado Sinuano Día y Noche HOY, martes 7 de octubre: números ganadores del último sorteo

Aquí podrás conocer los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de octubre. ¡Puedes ser uno de los ganadores!

Roxana Aliaga
Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 7 de octubre.
Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 7 de octubre. | Composición: Líbero/ Roxana Aliaga
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, martes 7 de octubre, y si quieres conocer los números ganadores de esta nueva edición, así cómo a qué hora inicia el sorteo, entonces tienes que revisar las próximas líneas de esta nota. ¡Mucha suerte!

Resultados EN VIVO del Sorteo Sinuano Día y Noche HOY, lunes 6 de octubre

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, martes 7 de octubre

  • Resultado Sinuano Día: PENDIENTE
  • Resultado Sinuano Noche: PENDIENTE

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Todos los participantes o personas que quieran jugar el Sinuano Día y Noche, deben saber que estas loterías tienen un horario de juego establecido. A continuación, te diremos cuáles son. ¡Toma nota!

  • Sinuano Día: 2:30 p.m.
  • Sinuano Noche: 10:30 p.m.
  • Domingos y días festivos: 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche tiene diversos premios, pero algunos participantes desconocen cuáles son. Si eres uno de ellos, entonces tienes que revisar el próximo listado.

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

Loterías de Colombia

A continuación, podrás conocer cuáles son las loterías colombianas que están disponibles en el país cafetero.

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle

¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche?

  • Para participar en el Sinuano (tanto en su versión Día como Noche), el jugador debe elegir una combinación de cuatro dígitos del 0 al 9.
  • La apuesta se hace sobre esa combinación, y los premios dependen de cuántas cifras se acierten en orden exacto (y a veces en modalidad "combinada" en versiones especiales).
  • Los premios aumentan según la cantidad de aciertos: acierto total (4 cifras), 3 cifras, 2 cifras o 1 cifra.
  • Existe también una modalidad "Combinada", en la que no importa el orden de los dígitos; si aciertas con las cifras en desorden, obtienes un premio especial (menor que si aciertas en orden).
  • La cuantía del premio se define como un múltiplo de lo apostado (es decir, depende del monto que puso el jugador).
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

