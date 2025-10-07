- Hoy:
Resultado Sinuano Día y Noche HOY, martes 7 de octubre: números ganadores del último sorteo
Aquí podrás conocer los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 7 de octubre. ¡Puedes ser uno de los ganadores!
El Sinuano Día y Noche está de regreso HOY, martes 7 de octubre, y si quieres conocer los números ganadores de esta nueva edición, así cómo a qué hora inicia el sorteo, entonces tienes que revisar las próximas líneas de esta nota. ¡Mucha suerte!
Resultado Sinuano Día y Noche HOY, martes 7 de octubre
- Resultado Sinuano Día: PENDIENTE
- Resultado Sinuano Noche: PENDIENTE
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Todos los participantes o personas que quieran jugar el Sinuano Día y Noche, deben saber que estas loterías tienen un horario de juego establecido. A continuación, te diremos cuáles son. ¡Toma nota!
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m.
- Domingos y días festivos: 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
El Sinuano Día y Noche tiene diversos premios, pero algunos participantes desconocen cuáles son. Si eres uno de ellos, entonces tienes que revisar el próximo listado.
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
Loterías de Colombia
A continuación, podrás conocer cuáles son las loterías colombianas que están disponibles en el país cafetero.
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche?
- Para participar en el Sinuano (tanto en su versión Día como Noche), el jugador debe elegir una combinación de cuatro dígitos del 0 al 9.
- La apuesta se hace sobre esa combinación, y los premios dependen de cuántas cifras se acierten en orden exacto (y a veces en modalidad "combinada" en versiones especiales).
- Los premios aumentan según la cantidad de aciertos: acierto total (4 cifras), 3 cifras, 2 cifras o 1 cifra.
- Existe también una modalidad "Combinada", en la que no importa el orden de los dígitos; si aciertas con las cifras en desorden, obtienes un premio especial (menor que si aciertas en orden).
- La cuantía del premio se define como un múltiplo de lo apostado (es decir, depende del monto que puso el jugador).
