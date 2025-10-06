Sinuano Día de HOY, lunes 6 de octubre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Para alegría de miles de colombianos, este lunes 5 de octubre se realizará una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Si quieres conocer cuáles serán los últimos resultados de las dos ediciones, entonces tienes que revisar las próximas líneas. Recuerda que puedes ganar grandes premios si aciertas 4 números y también con la nueva quinta.

Resultados Sinuano Día y Noche EN VIVO HOY, lunes 6 de octubre

3- 294 veces 2ª cifra: 4 - 292 veces

4 - 292 veces 3ª cifra: 0- 279 veces

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

¿Cuáles son los premios que ofrece el Sinuano?

¿Dónde ver el Sinuano Día y Noche EN VIVO?

Para conocer los resultados del Sinuano DÍA y NOCHE puedes sintonizar el canal oficial Telecaribe o visitar la página de YouTube de Resultados de Loterías y Chances en Colombia. Estos medios suelen ofrecer información actualizada y resultados confiables de los sorteos. Además, en esta nota, te daremos los resultados oficiales.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se lleva a cabo dos veces al día, con el Sinuano Día a las 2:30 p.m. y el Sinuano Noche a las 10:30 p.m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m. Ten en cuenta ello por si quieres ser uno de los primeros en ver los resultados.

¿Qué significa el nombre Sinuano?

Aunque el Sinuano es una lotería muy popular, pocos saben que su nombre proviene del río Sinú, vital para las comunidades locales a lo largo de la historia.