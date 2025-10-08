0

Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 8 de octubre: últimos ganadores de la lotería

El Sinuano, la lotería más exitosa de Colombia, ofrece grandes premios en sus versiones Día y Noche hoy, 8 de octubre de 2025. ¡Entérate de cómo participar!

Sinuano Día y Noche del miércoles 8 de octubre de 2025.
Hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, el Sinuano trae grandes premios en sus dos versiones (Día y Noche). La lotería de Colombia que se ha consolidado como la más exitosa en el país, sorteará un jugoso premio que miles anhelan conseguir. Si no sabes cómo jugar y los demás detalles del evento al azar, aquí te dejamos la información que necesitas conocer.

Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 7 de octubre.

Resultado Sinuano Día y Noche del martes 7 de octubre de 2025

  • Sinuano Día: 7-9-7-3 | 7
  • Sinuano Noche:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano tiene dos ediciones diarias, mismas que se juegan en horarios predefinidos. ¿Cuáles son? Te lo contamos a continuación.

  • Sinuano Día: 2:30 p.m.
  • Sinuano Noche: 10:30 p.m.
  • Domingos y días festivos: 8:30 p.m.

¿Cuáles son los premios del Sinuano Día y Noche?

  • Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
  • Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
  • Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

El Sinuano no es la única lotería en Colombia: ¿qué otras se juegan?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
