Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 8 de octubre: últimos ganadores de la lotería

Hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, el Sinuano trae grandes premios en sus dos versiones (Día y Noche). La lotería de Colombia que se ha consolidado como la más exitosa en el país, sorteará un jugoso premio que miles anhelan conseguir. Si no sabes cómo jugar y los demás detalles del evento al azar, aquí te dejamos la información que necesitas conocer.

Resultado Sinuano Día y Noche del martes 7 de octubre de 2025

Sinuano Día: 7-9-7-3 | 7

Sinuano Noche:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano tiene dos ediciones diarias, mismas que se juegan en horarios predefinidos. ¿Cuáles son? Te lo contamos a continuación.

Sinuano Día : 2:30 p.m.

: 2:30 p.m. Sinuano Noche : 10:30 p.m.

: 10:30 p.m. Domingos y días festivos: 8:30 p.m.

¿Cuáles son los premios del Sinuano Día y Noche?

Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.

Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.

Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.

