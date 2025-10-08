- Hoy:
Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 8 de octubre: últimos ganadores de la lotería
El Sinuano, la lotería más exitosa de Colombia, ofrece grandes premios en sus versiones Día y Noche hoy, 8 de octubre de 2025. ¡Entérate de cómo participar!
Hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, el Sinuano trae grandes premios en sus dos versiones (Día y Noche). La lotería de Colombia que se ha consolidado como la más exitosa en el país, sorteará un jugoso premio que miles anhelan conseguir. Si no sabes cómo jugar y los demás detalles del evento al azar, aquí te dejamos la información que necesitas conocer.
Resultado Sinuano Día y Noche del martes 7 de octubre de 2025
- Sinuano Día: 7-9-7-3 | 7
- Sinuano Noche:
¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano tiene dos ediciones diarias, mismas que se juegan en horarios predefinidos. ¿Cuáles son? Te lo contamos a continuación.
- Sinuano Día: 2:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m.
- Domingos y días festivos: 8:30 p.m.
¿Cuáles son los premios del Sinuano Día y Noche?
- Acierto de cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
El Sinuano no es la única lotería en Colombia: ¿qué otras se juegan?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
