Frases para Halloween HOY, 31 de octubre: celebra el Día de las Brujas compartiendo estos mensajes

Miles de personas celebrarán HOY, viernes 31 de octubre, Halloween. Esta celebración es una de las más esperadas por los niños y jóvenes, quienes esperan con ansias disfrazarse de sus personajes favoritos. Si tú no puedes hacerlo, entonces puedes compartir con tus seres queridos estas curiosas frases.

Frases para Halloween

El último que apague la luz… es el más valiente.

En la oscuridad, todo se ve diferente. ¿Te atreves a mirar?.

Los demonios solo quieren divertirse.

Escúchenlos, los hijos de la noche.

La vida no es divertida sin un buen susto.

¡Feliz Halloween! Que los sustos sean pocos y los dulces muchos.

¡Eres más dulce que una barra de chocolate! ¡Feliz Halloween!.

¡Qué suerte! Esta noche es Halloween, así que no tendrás necesidad de ponerte la máscara.

Disfraces: listos, dulces: listos, películas de terror: listas.

Feliz Halloween, brujas.

¡Te he hechizado y ahora eres mía!

Doble, doble trabajo y problema; fuego arde y caldero burbujea.

Todos flotan aquí abajo.

Soy un maníaco homicida.

Frases para Halloween divertidas y alegres

¡Feliz Halloween! Que los sustos sean pocos y los dulces muchos

¡Eres más dulce que una barra de chocolate! ¡Feliz Halloween!

Estoy aquí por los espíritus (bebidas alcohólicas y fantasmas)".

¡Vístete aterradoramente, como si fueras a conocer a tus suegros!

Doble, doble trabajo y problema; fuego arde y caldero burbujea.

Los muertos se levantan de nuevo, los fantasmas salen, y las brujas te gritan, ¡porque esta noche es Halloween!

En la oscuridad, todo se ve diferente. ¿Te atreves a mirar?

Imágenes para Halloween

A continuación, podrás acceder a las mejores imágenes para celebrar Halloween este 31 de octubre.

Imágenes para celebrar Halloween con tus amigos.

Esta imagen sorprenderá a tus amigos este Halloween.

Deséaleveo un Feliz Halloween a tus amigos.