Falabella REMATA disfraces de Halloween con hasta 85% de descuento: personajes y cómo comprar

Ya faltan pocos días para celebrar Halloween, por lo que las personas alistan su mejor disfraz para impresionar este 31 de octubre. Si embargo, si aún no has elegido el vestuario que usarás en el 'Día de las Brujas', debes saber que Falabella está ofreciendo una gran variedad de alternativas con imperdibles rebajas.

En la página web de Falabella hay una sección especial de disfraces para Halloween, donde se puede encontrar opciones para niños, niñas, mujeres y varones, incluso se ofertan maquillaje, máscaras y accesorios hasta con un 85 % de descuento. Lo mejor, es que la entrega es en menos de 24 horas.

Falabella ofrece descuentos en disfraces de Halloween

Para comprar tu disfraz para este 31 de octubre, solo debes ingresar a la plataforma digital (dale clic aquí), luego dirígete a la sección que desees 'Disfraces y máscaras', 'Decoración-accesorios' o 'Maquillaje' y busca la idea que estás buscando. Recuerda que puedes seleccionar si es para bebés, niños o adultos.

Página web de Falabella ofrece disfraces para Halloween con increíbles descuentos.

Una vez que hayas elegido tu disfraz, agrégalo al carrito de Falabella, coloca tu correo electrónico, método de pago y sigue los pasos hasta confirmar la compra. Antes de finalizar, corrobora que todos los datos proporcionados estén correctos, para que el recojo no presente ningún inconveniente. Con tarjeta CMR se adiciona descuentos.

Entre los vestuarios para niños, se puede encontrar del personaje 'Chimuleo', 'Guerreras Kpop Demon Hunters', 'Hada', 'Woody', 'Cenicienta', 'Elsa', 'Buzz Lightyear', 'Mario', 'Rayo McQueen', 'Sirena', 'Minnie', 'Optimus Prime', 'Bella', 'Pikachu', 'Blanca Nieves', 'Moana', 'Superman', entre otros.

Mientras que para adultos, se ofrecen disfraces inflables de tiburón azul, alien verde, astronauta, perro mordelón y dinosaurios, así como vestimentas de 'La Parca con Oz', 'Ghost', prisionero, policía mujer, 'Juego del Calamar', vampira, 'Jasmine', marinera, griega, ángel rojo, emperador, unicornio y más.