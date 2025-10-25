¡Buen dato! La celebración de Halloween, que se realizará el próximo 31 de octubre, es una excelente oportunidad para dejar volar la creatividad y que, cada persona, incluso jóvenes y mayores, puedan vestirse como sus personajes preferidos de series y televisión.

Bajo este contexto, existe un evento que se lleva a cabo en West Hollywood (WeHo), el cual resalta por ser uno los más emblemáticos de Estados Unidos. ¿Habrá descuentos para esa noche? AQUÍ todo lo que se sabe.

Halloween: entradas GRATIS para este 31 de octubre en este evento

Según los datos de Travel Triangle, El Carnaval de Halloween en WeHo, ocupa el tercer lugar en el ranking de las diez fiestas de Halloween más grandes de Estados Unidos, solo superado por el Village Halloween Parade y el Sleepy Hollow Halloween, ambos ubicados en Nueva York. Este año, la festividad ofrecerá grandes sorpresas.

Halloween: entradas GRATIS para este 31 de octubre en este evento.

Asimismo, otros portales confirmaron que, esta nueva edición 2025, será el viernes 31 de octubre, desde las 18.00 hasta las 23.00 horas, en Santa Monica Boulevard, entre N. Doheny Drive y N. La Cienega Boulevard. La entrada será gratuita para todos los asistentes. Un dato que ha llamado la atención para muchos.

Halloween: más información sobre este evento que dará entradas GRATIS para este 31 de octubre.

Cabe precisar que, para facilitar la celebración, se implementará el cierre de varias calles y aparcamientos, incluyendo Santa Monica Boulevard, North San Vicente Boulevard, La Cienega Boulevard y Robertson Boulevard, así como algunos estacionamientos estratégicos de la ciudad.

Si bien, habrá entrada gratuita, también se realizará sin ningún costo la lanzadera denominado "WeHo Halloween Ride", que recorrerá Santa Monica Boulevard y conectará con la estación de metro Hollywood/Highland. ¡A tomar en cuenta!

¿Por qué es tan popular el evento en la celebración de Halloween?

El Carnaval de Halloween en West Hollywood ya se ha convertido en uno de los eventos más emblemáticos y singulares de la festividad a nivel global. Desde su inicio en 1987, esta celebración ha evolucionado hasta convertirse en un encuentro anual que atrae a miles de personas, quienes se lucen con impresionantes disfraces, espectáculos vibrantes y diversas expresiones culturales.

Todos los años, los asistentes de diferentes partes de la región e incluso del mundo entero se congregan en Santa Monica Boulevard, donde disfrutan de la música de DJs en vivo, una variedad de camiones de comida y un ambiente festivo inigualable. Además, la celebración se expande a bares, restaurantes y otros locales de entretenimiento, integrando a toda la ciudad en esta colorida festividad.