Las 10 series más largas de toda la historia: cuáles son y cuánto duran

Son varias las producciones que han sido renovadas temporadas tras temporadas debido a la gran aceptación por parte de la audiencia. Las series se desarrollan con mucho tiempo de antelación debido a la cantidad de personajes que tiene y las diferentes historias que se desarrollan al mismo tiempo.

Las 10 series más largas de la historia

A continuación, se consideró a las series modernas más largas que se han producido en los últimos años; es decir, a partir del 2000 y que algunas de ellas todavía están en emisión y han tenido una duración significativa. Las series a continuación son de géneros como el drama, comedia y animación.

Grey's Anatomy

Se trata de un drama médico original de ABC ambientado en el Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle. La historia sigue a Meredith Grey y un grupo de médicos enfrentando casos complejos, romances y dramas.

Duración: 21 años (2005-presente)

Temporadas: 21

Episodios: más de 430

Grey's Anatomy es una de las series más largas. | Foto: ABC

Law & Order: Special Victims Unit (SVU)

Es un spin-off de Law & Order y pertenece al género del drama policial de NBC que se centra en la vida de la detective Olivia Benson y su equipo de investigación en Nuea York.

Duración: 26 años (1999-presente, considerada moderna por su impacto post-2000)

Temporadas: 26

Episodios: Más de 560

NCIS

Drama policial de CBS que sigue a los agentes del Servicio de Investigación Criminal Naval. Se muestran casos de crimen, drama y humor.

Duración: 22 años (2003-presente)

Temporadas: 22

Episodios: Más de 460

Family Guy

Comedia animada de Fox que narra la historia de la familia Griffin en Quahog, Rhode Island. Tiene un humor irreverente y referencias pop. Se consagra como una de las más poplares del ícono de la animación adulta.

Duración: 26 años (1999-presente, revitalizada post-2000 tras su cancelación)

Temporadas: 23

Episodios: Más de 420

South Park

Incluye animación satírica de Comedy Central que sigue a cuatro niños en Colorado, abordando temas con humor ácido y que también demuestra su adaptación para eventos que suceden en la actualidad.

Duración: 28 años (1997-presente, incluida por su impacto moderno post-2000)

Temporadas: 26

Episodios: Más de 320

The Simpsons

Es la sitcoma animada más longeva, que está centrada en la familia Simpson, su humor característico y comentarios culturales que la han llevado al éxito global.

Duración: 36 años (1989-presente, incluida por su relevancia continua post-2000)

Temporadas: 36

Episodios: Más de 760

It's always sunny in Philadelphia

Trata sobre un grupo de amigos disfuncionales que tienen un bar en Filadelfia. Su humor y personajes conocidos como antihéroes han construido una gran comunidad y por ello su extensa duración.

Duración: 20 años (2005-presente)

Temporadas: 16

Episodios: Más de 170

American Dad!

Bajo la creación de Seth MacFarlane, la historia está centrada en la familia Smith y su vida absurda con una gente de la CIA, también aparece un alienígena y un pez parlante.

Duración: 20 años (2005-presente)

Temporadas: 20

Episodios: Más de 360

CSI: Crime Scene Investigation

Es un drama policial sobre los forenses de Las Vegas que intentan resolver crímenes con ciencia. Es considerada como la pionera en el género y fue inspiración para varios spin-offs.

Duración: 15 años (2000-2015)

Temporadas: 15

Episodios: 337

Supernatural

Es un drama fantasioso sobre los hermanos Winchester que se dedican a cazar criaturas sobrenaturales. También mezcla la mitología, acción y los problemas familiares.