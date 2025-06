'The Batman 2': fecha de estreno CONFIRMADA de la película de DC protagonizada por Robert Pattinson

Cuando se anunció que Robert Pattinson sería el nuevo Bruce Wayne, la primera reacción de las redes sociales fueron de escepticismo y desaprobación, pero cuando The Batman se estrenó en todo el mundo en 2022, la interpretación de actor calló bocas siendo un éxito de taquilla como en la crítica, por lo que una secuela era algo evidente.

Sin embargo, diversos inconvenientes retrasaron la realización y lanzamiento de esta, pero finalmente el guion de la misma no solo ya está lista, sino que ya contamos con fecha de estreno confirmada para The Batman 2 durante el 2027.

Fecha de estreno de The Batman 2

Hasta el momento, se ha confirmado que The Batman 2, de momento en Estados Unidos, verá la luz el 1 de octubre de 2027, por lo que el debut de la secuela en el resto del mundo podría darse en dicha fecha o el 2 de octubre o el 30 de septiembre.

Esta idea de condensa al enterarnos que Matt Reeves, director de la primera película, compartió una foto en Instagram sentado junto a Mattson Tomlin, su guionista, y al frente de estos el guion terminado de lo que será segunda entrega del superhéroe protagonizado por Robert Pattinson.

¿Qué dijo Robert Pattison sobre The Batman 2?

Robert Pattison, quien a la fama mundial como Edward Cullen en la saga Crepúsculo, se refiirió a la posibilidad de vestirse de murciélago en The Batman 2. Durante el estreno de Mickey 17 dijo lo siguiente: "Espero que sí. Comencé en esto siendo un Batman joven, pero seré uno más viejo cuando llegue la secuela. Ya tengo 38 años, soy grande (...) ya sé de qué va, pero no puedo decírselo a nadie, pero está buenísimo. Me tiene muy entusiasmado".

¿Cuál será el cast de The Batman 2?

Además de la presencia de Robert Pattinson en la piel de Bruce Wayne y de Batman, se espera que estén presentes en la secuela personajes que fueron cruciales en la primera como Andy Serkis quien hizo de Alfred, Jeffrey Wright como Jim Gordon y Zoe Kravitz como Catwoman.

Si te preguntas por la presencia de El Pingüino (The Penguin) interpretado por Colin Farrell, el actor irlandés reveló que tendrá un lugar secundario en la secuela, por lo que aparecería en unas cinco o seis escenas del film que será dirigido por Matt Reeves.

¿Dónde VER en streaming The Batman de 2022?

En la actualidad, si quieres disfrutar de The Batman de 2022 con Robert Pattinson, lo puedes hacer por medio de las plataformas de streaming. En la actualidad se encuentra en MAX (HBO), pero también está disponible en Prime Video.

Para acceder a cualquiera de estos servicios, solo necesitas de una cuenta activa y con cualquiera de sus planes contratados; con ello accederás a esta cinta como al resto de su amplio catálogo.