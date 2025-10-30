Aviso importante para las familias en EE. UU.: recientemente, se informó sobre una nueva medida en torno a la seguridad digital de los menores en el país americano. Y es que, dentro de poco, los padres en Texas dispondrán de nuevas herramientas legales que les otorgarán mayor control sobre las descargas, compras y el contenido que sus hijos acceden en línea.

Vale resaltar que esta futura legislación promete transformar la manera en que se llevan a cabo las actividades digitales de los menores, afectando a millones de usuarios. A continuación, te compartimos más detalles sobre el funcionamiento de esta nueva ley y sus posibles repercusiones en los 'engreídos' de casa.

Nueva ley en EE. UU.: permitirá a padres controlar el celular de sus hijos

Medios internacionales han informado sobre la última ley que entrará en vigor muy pronto en la nación de Donald Trump: Texas se sumó a la iniciativa de varios estados que buscan implementar restricciones mucho más estrictas sobre el acceso de los menores a plataformas digitales.

Anuncian nueva normativa que permitirá a padres de familia controlar el celular de sus hijos en EE. UU. ¿Cómo así?

Ahora, con la nueva Ley de Responsabilidad de la App Store, el estado americano se alineó con Utah y Luisiana, que también adoptarán normativas similares en 2026. Esta importante orden responde a un creciente clamor a nivel nacional para que las grandes empresas tecnológicas aseguren un entorno en línea más seguro para los niños y adolescentes en EE. UU.

Desde el 1 de enero de 2026, las tiendas de aplicaciones deberán verificar la edad de todos los usuarios que descarguen aplicaciones o realicen compras dentro de ellas. La Ley de Responsabilidad de la App Store, conocida popularmente como Senate Bill 2420, fue ratificada por el gobernador Greg Abbott en agosto de este año.

¿Cuál es el propósito de esta nueva normativa en Texas?

Bajo este contexto, es importante conocer el propósito de la nueva Ley de Responsabilidad de la App Store: fortalecer el control parental y evitar que los menores accedan a contenidos inapropiados.

Al respecto, varios defensores de esta normativa han señalado que esta orden protegerá la privacidad de las familias y proporcionará mayor claridad sobre la interacción de las plataformas digitales con los jóvenes y sus progenitores.